통신사 아브나에 따르면, 미국 주재 알마야딘 특파원은 미군 방공 시스템용 미사일 부족이 트럼프의 이란 공격 연기 결정 및 대이란 재차 철회의 근본적 요인이라고 보도했습니다.

알마야딘 네트워크 특파원은 이 조치가 트럼프의 부통령 J.D. 밴스와 미 합동참모본부 의장이 트럼프를 설득하려 한 후에 이루어졌다고 명시했습니다.

몇 시간 전, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 가상의 공격에서 다시 철회하며, 이란 공격 취소에 동의했다고 주장했습니다.

트럼프의 발언은 뉴스 포털 악시오스가 사우디아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만이 미국 대통령과의 전화 통화에서 이란에 대한 새로운 대규모 공격 실행에 관한 워싱턴의 계획에 대해 우려를 표명했다고 보도한 지 몇 시간 후에 나왔습니다.

악시오스는 이 전화 통화에 정통한 소식통을 인용해 빈 살만이 트럼프에게 긴장 고조를 자제하고 이란에 대한 대규모 공격을 포기할 것을 요청했다고 보도했습니다.

이는 어제 폭스 뉴스가 "전략 및 국제 연구 센터"의 추정치를 인용해 미군 THAAD 요격 미사일 비축량이 전쟁 전 452발에서 278발 미만으로 감소했음을 인정한 가운데 이루어졌습니다.

이 보고서에 따르면 미군 패트리어트 요격 미사일 비축량도 전쟁 전 약 2300발에서 827발 미만으로 감소했습니다.