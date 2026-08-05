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미시간주 친팔레스타인 후보 승리에 트럼프 분노

5 8월 2026 - 23:59
News ID: 1849149
Source: ABNA
미시간주 친팔레스타인 후보 승리에 트럼프 분노

미국 대통령은 미시간주 민주당 예비선거에서 친팔레스타인 후보가 승리하자 분노하며, 그가 이렇게 잘할 줄은 예상하지 못했다고 주장했다.

ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 자신의 소셜 네트워크인 '트루스 소셜'에 글을 게시하여 미시간주에서의 압델 알-사이드의 민주당 예비선거 승리에 대한 분노를 표출했다.

미시간주 친팔레스타인 후보 승리에 트럼프 분노

미국 대통령은 이 글에서 분노하여 다음과 같이 썼다: 공화당에 좋은 소식이다. 알-사이드는 유대인과 이스라엘을 증오하는 패배주의자 공산주의자로, 사회주의자들과의 경쟁에서 유력 후보를 꺾었다.

다양한 출처에서 발표된 여론조사 결과가 자신에게 불리하다고 생각하는 도널드 트럼프는 계속해서 말했다: 그가 이렇게 잘할 줄은 예상되지 않았다. 이제 민주당의 미친 정책은 더욱 악화될 뿐이다!

압두라흐만 알-사이드는 미시간주 미국 상원 의석을 위한 민주당 예비선거에서 승리했다.

NBC 방송은 시오니스트 정권 지지 단체들이 선거 운동에 수천만 달러를 지출했음에도 불구하고 그가 경쟁자를 물리칠 수 있었다고 보도했다.

이 보도에 따르면, 화요일에 있었던 어제 선거 결과는 AIPAC으로 알려진 미국 내 시오니스트 로비에 큰 타격을 입혔다. 팔레스타인 지지자 압두라흐만 알-사이드를 패배시키기 위한 노력을 주도한 이 로비는 그의 경쟁자인 미국 하원의원 헤일리 스티븐스를 지원하기 위해 3천만 달러 이상을 지출했다.

압두라흐만 알-사이드는 11월 본선에서 공화당의 전 미국 하원의원 마이크 로저스와 맞붙을 예정이다. 이 경쟁은 11월 중간선거에서 상원의 몇 안 되는 운명적인 승부 중 하나로 간주되며, 도널드 트럼프의 대통령 임기 종료까지 어느 정당이 상원을 장악할지 결정할 수 있다.

이집트계인 압두라흐만 알-사이드가 11월 선거에서 승리할 경우, 그는 미국 역사상 최초의 이슬람교도 상원의원이 될 것이다.

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