ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 자신의 소셜 네트워크인 '트루스 소셜'에 글을 게시하여 미시간주에서의 압델 알-사이드의 민주당 예비선거 승리에 대한 분노를 표출했다.

미시간주 친팔레스타인 후보 승리에 트럼프 분노

미국 대통령은 이 글에서 분노하여 다음과 같이 썼다: 공화당에 좋은 소식이다. 알-사이드는 유대인과 이스라엘을 증오하는 패배주의자 공산주의자로, 사회주의자들과의 경쟁에서 유력 후보를 꺾었다.

다양한 출처에서 발표된 여론조사 결과가 자신에게 불리하다고 생각하는 도널드 트럼프는 계속해서 말했다: 그가 이렇게 잘할 줄은 예상되지 않았다. 이제 민주당의 미친 정책은 더욱 악화될 뿐이다!

압두라흐만 알-사이드는 미시간주 미국 상원 의석을 위한 민주당 예비선거에서 승리했다.

NBC 방송은 시오니스트 정권 지지 단체들이 선거 운동에 수천만 달러를 지출했음에도 불구하고 그가 경쟁자를 물리칠 수 있었다고 보도했다.

이 보도에 따르면, 화요일에 있었던 어제 선거 결과는 AIPAC으로 알려진 미국 내 시오니스트 로비에 큰 타격을 입혔다. 팔레스타인 지지자 압두라흐만 알-사이드를 패배시키기 위한 노력을 주도한 이 로비는 그의 경쟁자인 미국 하원의원 헤일리 스티븐스를 지원하기 위해 3천만 달러 이상을 지출했다.

압두라흐만 알-사이드는 11월 본선에서 공화당의 전 미국 하원의원 마이크 로저스와 맞붙을 예정이다. 이 경쟁은 11월 중간선거에서 상원의 몇 안 되는 운명적인 승부 중 하나로 간주되며, 도널드 트럼프의 대통령 임기 종료까지 어느 정당이 상원을 장악할지 결정할 수 있다.

이집트계인 압두라흐만 알-사이드가 11월 선거에서 승리할 경우, 그는 미국 역사상 최초의 이슬람교도 상원의원이 될 것이다.