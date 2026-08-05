포린 어페어스: 저항의 축은 온전히 유지되었다; 테헤란과 그 동맹국들의 회복력

ABNA 통신의 보도에 따르면, 포린 어페어스지는 보고서에서 최근 몇 년간 지역의 변화에도 불구하고 저항의 축이 빠르게 재건되었다고 강조했다.

포린 어페어스지는 이와 관련하여 다음과 같이 썼다: 미국과 이란의 5개월 전쟁(이란에 대한 미국-시온주의 침략)의 사건이 계속됨에 따라, 테헤란이 미국과 그 동맹국들에게 계속해서 징벌적 타격을 가할 수 있는 능력은 많은 전략가와 분석가들을 놀라게 했다. 미국과 이스라엘은 수개월 동안 간헐적으로 이 나라를 공습으로 타격해 왔다; 그럼에도 불구하고, 이란과 그 지역 동맹국들은 주목할 만한 완강함과 지구력을 보여주었다: 헤즈볼라는 이스라엘의 남부 레바논에서의 강도 높은 작전에도 불구하고 여전히 심각한 위협으로 남아 있으며, 예멘인들은 홍해에서 상업 선박에 대한 작전을 재개했다.

이 잡지는 덧붙였다: 사실, 이슬람 공화국과 그 파트너들의 회복력은 수년간의 겉보기 실패에도 불구하고, 이 갈등을 초래한 사고방식의 근본적인 결함을 지적한다. 미국과 이스라엘은 2월 말 이란에 대한 작전을 시작하면서, 미국 내 (이란의) 정권 교체 지지자들과 이스라엘 전략가들에 의해 수년간 추진되어 온 이론에 따라 행동했다; 그 이론은 워싱턴이 군사력과 경제 제재를 통해 이슬람 공화국의 경제, 지도부, 무기 시설, 주요 보급로를 표적으로 삼음으로써 이란 정부에 치명타를 가할 수 있다는 것이었다. 이 행동으로 이 정부의 동맹국들에게도 결정적 타격이 가해졌을 것이다; 그러나 그렇게 되지 않았다.

포린 어페어스는 분명히 했다: 20년 전이라면, 이른바 '문어 독트린'에 의존한 군사 작전이 아마도 효과를 보았을 것이다. 당시 이란과 그 동맹국들 간의 관계는 덜 복잡했고, 무기, 기술, 기술적 노하우의 흐름은 모두 테헤란을 통해 지도되었다. 그러나 이 축은 더 이상 취약하고 쉽게 식별 가능한 지점을 가진 단순한 시스템으로 조직된 것이 아니라, 오히려 밀집되고 상호 연결되며 자가 재생산하는 네트워크로 조직되어 있다; 지식, 자원, 심지어 의사 결정 과정까지도 동시에 여러 다른 지점에 집중되거나 분산될 수 있는 네트워크이다. 지도자가 살해되고, 생산 시설이나 창고가 폭격당하고, 보급로가 차단되었을 때, 관련된 다양한 그룹들은 새로운 상황에 적응한다; 그들은 살해된 지도자의 대체자를 신속히 찾고, 무기 제조에 필요한 기술적 지식의 공백을 메우고, 대체 경로를 통해 보급로를 재건한다. 가자 전쟁 중 하마스와 헤즈볼라에 대한 이스라엘의 타격, 시리아에서 바샤르 알-아사드의 붕괴, 그리고 심지어 지난봄 미국과 이스라엘의 이란에 대한 대규모 공중 작전 이후에도, 이 축은 대부분 손상되지 않고 견고하게 유지되었다.