사나, 리야드에 강력 경고

ABNA 통신이 알-마시라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 외무부는 성명에서 다음과 같이 발표했다: 상황을 격화시키기 위한 사우디 정권의 앞으로의 도피는, 그 결과를 감당할 수 없는 전면적인 격화에 직면할 것이다.

이 성명에서는 다음과 같이 밝혔다: '봉쇄 대 봉쇄' 방정식은 부인할 수 없는 사실로서 완전히 확고히 자리 잡았다. 예멘은 정당한 권리를 관철시키기 위해 다른 모든 선택지를 시험한 후 이 결정에 이르렀다.

예멘 외무부는 사우디아라비아와의 일부 동조를 형식적인 것으로 묘사하며 다음과 같이 강조했다: 자유 세계는 예멘의 입장이 정당함을 인정하고 있다. 충격과 받은 타격을 소화하려는 사우디 정권의 시도는 실패했으며, 이제는 자국의 범죄 수렁에 더 깊이 빠져들고 있다.

예멘 외무부의 성명에는 다음과 같이 명시되어 있다: 평화의 길은 명확하고, 비용이 적게 들며, 그 결과는 안전하다.

또한 이 성명에서는 이성적이고 지혜로운 사람들에게 사우디 정권을 평화의 길로 이끌 것을 촉구하고 있다.