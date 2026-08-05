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바카이: 파키스탄과 카타르 방문 계획 없어

6 8월 2026 - 00:02
News ID: 1849156
Source: ABNA
바카이: 파키스탄과 카타르 방문 계획 없어

우리나라 외교부 대변인은 이번 주말 외교부 장관 또는 국회 의장이 파키스탄이나 카타르를 방문할 가능성에 대한 질문에 답변하며, 이들 국가에 대한 방문 계획이 없다고 말했습니다.

ABNA 통신의 보도에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바카이는 이란-오만 협상에 관한 지역 및 서방 언론의 일부 보도에 대한 기자들의 질문에 답변하며 다음과 같이 말했습니다: 이란과 오만은 호르무즈 해협의 연안 국가로서 지난 두 달 동안 이 해협에서 상업 항해를 위한 안전한 통로를 설정할 목적으로 협의를 진행해 왔으며, 그 기술적, 법적, 안보적, 환경적 측면의 다양한 부분들이 우리나라의 관할 당국에서 검토되었습니다.

대변인은 양국 간 협상 과정을 "전문적"이고 "진전되는" 것으로 평가하며 다음과 같이 분명히 했습니다: 양측이 고려 중인 통로의 지리적 좌표는 합의되었으며, 일부 제3자가 이 문제에 대해 방해 공작을 하지 않는다면, 합의된 주요 고려 사항과 요점들을 포함한 양국의 공동 성명서는 최종 검토 및 작성 단계에 있습니다.

바카이는 이란-오만 양자 간 합의가 호르무즈 해협의 안보 상황과 상업 항해에 미치는 영향에 대해 언급하며 다음과 같이 강조했습니다: 호르무즈 해협의 폐쇄는 미국과 시온주의 정권의 이란에 대한 군사적 침략과 그것이 전체 지역에 미친 안보적 결과에서 비롯되었으며, 이란-오만 합의 자체는 해협이 통과하는 선박들에게 안전해졌다는 것을 의미할 수 없습니다. 왜냐하면 미국에 의한 호르무즈 해협의 불안정화 요인, 특히 해상 봉쇄와 이란 및 그 이익에 대한 기타 침략적이고 위협적인 행위들이 여전히 존재하기 때문입니다.

외교부 대변인은 이번 주말 외교부 장관 또는 국회 의장이 파키스탄이나 카타르를 방문할 가능성에 대한 또 다른 질문에 답변하며, 이들 국가에 대한 방문 계획이 없다고 말했습니다. 그러나 파키스탄과 카타르는 긴장 완화를 위한 노력을 계속하고 있으며, 이란 이슬람 공화국도 그들과 연락 및 의견 교환을 계속하고 있습니다.

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