바카이: 파키스탄과 카타르 방문 계획 없어

ABNA 통신의 보도에 따르면, 외교부 대변인 이스마일 바카이는 이란-오만 협상에 관한 지역 및 서방 언론의 일부 보도에 대한 기자들의 질문에 답변하며 다음과 같이 말했습니다: 이란과 오만은 호르무즈 해협의 연안 국가로서 지난 두 달 동안 이 해협에서 상업 항해를 위한 안전한 통로를 설정할 목적으로 협의를 진행해 왔으며, 그 기술적, 법적, 안보적, 환경적 측면의 다양한 부분들이 우리나라의 관할 당국에서 검토되었습니다.

대변인은 양국 간 협상 과정을 "전문적"이고 "진전되는" 것으로 평가하며 다음과 같이 분명히 했습니다: 양측이 고려 중인 통로의 지리적 좌표는 합의되었으며, 일부 제3자가 이 문제에 대해 방해 공작을 하지 않는다면, 합의된 주요 고려 사항과 요점들을 포함한 양국의 공동 성명서는 최종 검토 및 작성 단계에 있습니다.

바카이는 이란-오만 양자 간 합의가 호르무즈 해협의 안보 상황과 상업 항해에 미치는 영향에 대해 언급하며 다음과 같이 강조했습니다: 호르무즈 해협의 폐쇄는 미국과 시온주의 정권의 이란에 대한 군사적 침략과 그것이 전체 지역에 미친 안보적 결과에서 비롯되었으며, 이란-오만 합의 자체는 해협이 통과하는 선박들에게 안전해졌다는 것을 의미할 수 없습니다. 왜냐하면 미국에 의한 호르무즈 해협의 불안정화 요인, 특히 해상 봉쇄와 이란 및 그 이익에 대한 기타 침략적이고 위협적인 행위들이 여전히 존재하기 때문입니다.

외교부 대변인은 이번 주말 외교부 장관 또는 국회 의장이 파키스탄이나 카타르를 방문할 가능성에 대한 또 다른 질문에 답변하며, 이들 국가에 대한 방문 계획이 없다고 말했습니다. 그러나 파키스탄과 카타르는 긴장 완화를 위한 노력을 계속하고 있으며, 이란 이슬람 공화국도 그들과 연락 및 의견 교환을 계속하고 있습니다.