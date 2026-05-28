이슬라믹 지하드: "아우다 순교자 암살은 휴전 위반이자 이스라엘 범죄의 지속"

ABNA 통신이 팔레스타인 통신사 "시하브"를 인용하여 보도한 바에 따르면, 팔레스타인 이슬라믹 지하드 운동은 성명에서 "아부 아므르"로 알려진 무함마드 아우다 순교자(카삼 여단의 저명한 지휘관 중 한 명)의 순교에 대해 팔레스타인 인민, 이슬람 및 아랍 국가들에 애도를 표하며, 그의 암살을 시온주의 정권의 "복수심에 찬 비열한" 범죄라고 규정했다.

이슬라믹 지하드는 시온주의 정권의 군대에 의해 자행된 이 암살이 가자 지구 휴전 협정의 명백한 위반이며 모든 합의와 의무에 대한 완전한 무시라고 선언했다.

이 운동은 강조했다: 시온주의 정권에 의한 암살 정책, 안전한 주거 지역 공격, 가자 주민 학살의 지속은 중재자들에게 약속한 의무와 모순되며 모든 인도적·도덕적 규범을 위반한다. 이러한 행위는 미국 정부의 전면적 지지와 참여 하에 이루어지고 있다.

이슬라믹 지하드는 또한 말했다: 팔레스타인 인민 순교자들의 피는 민족과 저항 세력이 자신의 권리를 지키려는 결의를 강화할 뿐이며, 지휘관과 무자헤딘들의 피는 저항의 의지를 강화하고 점령자들과의 투쟁 길을 계속하기 위한 연료가 될 것이다. 시온주의 정권은 무력의 언어 외에는 이해하지 못하기 때문이다.

이 운동은 이어 아우다 순교자의 죽음에 대해 카삼 여단, 하마스 운동, 그 지도자, 구성원, 무자헤딘, 지지자들에게 애도를 표하며, 시온주의 정권의 범죄는 저항 세력의 굳건함과 지속성을 증가시키고 점령자들에게 더 큰 대가를 안겨줄 뿐이라고 강조했다.