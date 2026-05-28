안사룰라 지도자: "아우다의 순교, 카삼 무자헤딘의 공적을 더욱 빛나게 했다"

ABNA 통신이 뉴스 포털 "알-아흐드"를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 안사룰라 운동의 지도자 사이드 압둘말리크 알-후티는 "불신, 범죄, 폭정"의 전선과의 전투에서 지하드 지휘관 무함마드 아우다의 순교가 카삼 여단 무자헤딘들의 빛나는 공적에 또 한 페이지를 추가했다고 선언했다.

하마스 운동은 오늘 수요일, 순교자 아우다가 운동의 군사 날개인 이즈즈딘 알-카삼 여단의 지휘관으로 순교했음을 확인했다.

안사룰라 정치국: "순교자 아우다의 암살은 이스라엘 공적의 또 다른 범죄"

예멘 안사룰라 운동의 정치국은 팔레스타인 저항군 지휘관 중 한 명인 순교자 무함마드 아우다의 암살은 팔레스타인 인민에 대한 시온주의 정권의 지속적인 범죄 사슬의 또 다른 범죄라고 선언했다.

이 예멘 기관은 성명에서 강조했다: 이 범죄는 무자헤딘들의 의지와 인내를 결코 약화시키지 않을 것이며, 오히려 알-쿠드(예루살렘)로 가는 길에서 그들의 위대한 희생에 비추어 그들의 단결과 힘을 더욱 강화할 것이다.

이 운동은 또한 레바논에 대한 공격 격화가 시온주의자들과 미국인들에 대한 저항 축의 승리의 결과에서 도피하려는 시도의 일부라고 밝혔다.

안사룰라 정치국은 레바논 저항군의 일련의 작전을 칭송하면서 강조했다: 헤즈볼라의 무자헤딘들은 그들의 일련의 작전과 용기를 통해 적에게 가혹한 교훈을 주고 있으며, 무력감과 패배를 맛보게 하고 있다.