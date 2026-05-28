이란과의 전쟁으로 미국의 핵심 미사일 비축량이 고갈되었다

ABNA 통신이 i24NEWS 채널을 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 전략국제문제연구소(CSIS)가 발표한 새로운 보고서는 중동에서의 미국 무기와 탄약에 대한 워싱턴의 광범위한 의존도가 미국의 전략 방위 비축량 일부를 급격히 감소시켰으며, 태평양 지역에서의 잠재적 대결에 대한 워싱턴의 군사적 준비 상태에 대한 우려를 불러일으켰다고 보여준다.

보고서에 따르면, 미국 방위 산업 기업들은 이란과의 전쟁에서 광범위하게 사용된 세 가지 핵심 시스템의 비축량을 재건하는 데 최소 3년이 필요하다.

이러한 부족에는 장거리 토마호크 순항 미사일뿐만 아니라, 공격용 드론과 미사일에 대응하기 위해 사용되는 패트리엇 및 THAAD 방공 시스템의 요격 미사일이 포함된다.

CSIS는 현재 미국의 비축량이 이란과의 충돌을 지속하기에는 여전히 충분한 것으로 평가되지만, 이러한 비축량의 급격한 감소는 다른 지역에서의 미국의 군사 억지력에 위험한 공백을 만들었다고 강조했다.

보고서는 대만을 둘러싼 중국과의 잠재적 전쟁이 발생할 경우, 이러한 부족 사항이 미군의 전투 능력과 화력에 심각한 도전을 초래할 것이라고 미국 군사 계획자들이 우려하고 있다고 밝혔다.