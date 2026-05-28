페제시키안: "지역 내 긴장 완화를 위한 파키스탄의 건설적 역할에 감사드린다"

ABNA 통신 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 이란 이슬람 공화국 대통령과 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 전화 통화에서 양자 관계의 최근 상황을 검토하는 동시에 지역 발전 및 진행 중인 외교적 절차에 관해 의견 교환과 협의를 진행했다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 이 통화에서 우호적이고 형제적인 파키스탄 정부와 국민에게 이드 알아드하(희생제 축제)를 축하하며, 외교적 이니셔티브와 지역 내 현재 갈등 및 위기의 긴장 완화 및 종식을 위한 노력을 지원하는 이슬라마바드의 건설적이고 책임 있는 역할에 감사함을 표했다.

페제시키안은 또한 이슬람 세계의 안정, 안보 및 공동 이익을 보호하기 위한 이슬람 국가 간 협력과 조정의 지속적 중요성을 강조했다.

파키스탄 총리는 이 통화에서 이란 이슬람 공화국의 대통령, 정부 및 국민에게 이드 알아드하 축하 인사를 전하며, 현재 진행 중인 외교적 절차가 가까운 미래에 최종적이고 효과적이며 지속 가능한 결과로 이어져 평화, 안정 및 지역 협력 강화의 기반이 되기를 희망한다고 밝혔다.

이 전화 통화의 계속해서 양측은 테헤란과 이슬라마바드 간의 역사적, 문화적, 형제적 관계의 깊이를 강조하고, 특히 경제, 무역, 환적, 통관 분야에서 양자 협력을 발전 및 향상시키는 방안을 검토했으며, 공동 협정 이행을 가속화하고 기존 역량을 활용하여 양자 관계를 확장할 필요성을 강조했다.