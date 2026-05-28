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페제시키안: "지역 내 긴장 완화를 위한 파키스탄의 건설적 역할에 감사드린다"

28 5월 2026 - 11:08
News ID: 1819703
Source: ABNA
페제시키안: "지역 내 긴장 완화를 위한 파키스탄의 건설적 역할에 감사드린다"

우리나라 대통령은 파키스탄 총리와의 통화에서 외교적 이니셔티브와 긴장 완화 및 갈등 종식을 위한 노력을 지원하는 이슬라마바드의 건설적 역할에 감사함을 표했다.

ABNA 통신 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 이란 이슬람 공화국 대통령과 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 전화 통화에서 양자 관계의 최근 상황을 검토하는 동시에 지역 발전 및 진행 중인 외교적 절차에 관해 의견 교환과 협의를 진행했다.

이란 이슬람 공화국 대통령은 이 통화에서 우호적이고 형제적인 파키스탄 정부와 국민에게 이드 알아드하(희생제 축제)를 축하하며, 외교적 이니셔티브와 지역 내 현재 갈등 및 위기의 긴장 완화 및 종식을 위한 노력을 지원하는 이슬라마바드의 건설적이고 책임 있는 역할에 감사함을 표했다.

페제시키안은 또한 이슬람 세계의 안정, 안보 및 공동 이익을 보호하기 위한 이슬람 국가 간 협력과 조정의 지속적 중요성을 강조했다.

파키스탄 총리는 이 통화에서 이란 이슬람 공화국의 대통령, 정부 및 국민에게 이드 알아드하 축하 인사를 전하며, 현재 진행 중인 외교적 절차가 가까운 미래에 최종적이고 효과적이며 지속 가능한 결과로 이어져 평화, 안정 및 지역 협력 강화의 기반이 되기를 희망한다고 밝혔다.

이 전화 통화의 계속해서 양측은 테헤란과 이슬라마바드 간의 역사적, 문화적, 형제적 관계의 깊이를 강조하고, 특히 경제, 무역, 환적, 통관 분야에서 양자 협력을 발전 및 향상시키는 방안을 검토했으며, 공동 협정 이행을 가속화하고 기존 역량을 활용하여 양자 관계를 확장할 필요성을 강조했다.

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