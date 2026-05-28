이란은 자신의 레드라인에서 후퇴하지 않을 것이다

ABNA 통신 보도에 따르면, 에브라힘 아지지 국회 국가안보외교위원회 위원장은 한 소셜 미디어의 자신의 개인 페이지에 다음과 같이 썼다: 이란 이슬람 공화국은 농축 권리, 농축 우라늄, 호르무즈 해협 관리, 제재 해제를 포함한 자신의 레드라인에서 후퇴하지 않을 것이다.

아지지는 덧붙였다: 트럼프가 이 전략적 교착 상태에서 자신을 구하기 위해 어떤 날은 위협이라는 도구를 사용하고, 다음 날은 협정을 위해 애원할 것이라는 점은 명확하다.