의회, 호르무즈 해협 관리 합법화 추진; 오만도 협력

이슬람 협의회 국가안보 및 외교정책위원회의 알라에딘 보루제르디 위원은 ABNA 통신 기자와의 인터뷰에서 호르무즈 해협에 대한 이란의 관리 및 통치에 관한 의회 계획의 최근 현황에 대해 "본회의가 공식적으로 재개되어 이 계획을 법률로 전환하기를 기다리고 있다"고 말했다.

그는 "물론 이란의 호르무즈 해협 관리는 지금도 시행되고 있으며, 우리는 이 관리를 더욱 공고히 하기 위해 이 계획을 승인하려는 것뿐이다"라고 덧붙였다.

국가안보위원회 위원은 "미국이 우리의 신설 기구인 '페르시아만 수로 관리 기관'에 제재를 가한다는 것은, 이란이 이미 호르무즈 해협에 대한 통제와 관리를 가지고 있다는 의미다. 왜냐하면 이 이란 기관은 호르무즈 해협 통과 요청을 심사하기 위해 설립되었으며, 미국이 이에 제재를 가했기 때문이다"라고 강조했다.

보루제르디는 계속해서 "현재 이란의 주권, 관리 및 통제가 호르무즈 해협에 대해 시행되고 있으며, 우리는 해협에서 현재 시행되는 절차 외에도 이 문제를 법률 형태로도 공고히 하려 한다. 신의 뜻이 있다면 의회에서의 입법 단계도 완료될 것이다"라고 말했다.

국회 국가안보위원회 위원은 이 문제의 법적 측면에 대해 "호르무즈 해협은 이란과 오만의 영해에 위치해 있다. 따라서 관리 방식을 결정할 수 있는 나라는 이란과 오만뿐이며, 다른 어떤 나라도 이 문제에 간섭할 권리가 없다"고 말했다.

보루제르디는 "우리나라 관리들, 특히 외교부 차관은 이 문제에 대해 오만 측과 논의를 진행했으며, 이란과 오만이 호르무즈 해협을 어떻게 공동 관리할지에 대한 틀에 도달하기 위해 협상이 계속되고 있다. 미국의 압력에도 불구하고 오만 측도 협력하고 있다"고 강조했다.