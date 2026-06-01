시리크 섬 통신탑에 대한 공격의 발원지가 타격받았다

ABNA 통신에 따르면, IRGC 홍보부는 성명에서 "한 시간 전 호르모즈간 주의 시리크 섬에 있는 통신탑에 대해 미국의 침략군이 공격을 가한 데 이어, IRGC의 항공우주군 전사들이 침략의 발원지인 공군 기지를 타격했으며, 예정된 목표물들은 파괴되었다"고 밝혔다.

이어서 IRGC 항공우주군은 "침략이 반복될 경우 대응은 완전히 달라질 것이며, 그 책임은 침략적이고 어린이를 살해하는 미국 정권에 있다"고 경고했다.