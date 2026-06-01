뉴욕 타임스: 트럼프, 교착 상태에 빠졌다

ABNA 통신에 따르면, 뉴욕 타임스는 보도에서 "도널드 트럼프 미국 대통령은 국제 위기에 대한 신속한 해결이라는 그의 초기 약속들이 복잡한 정치적, 군사적 현실과 맞닥뜨리는 단계에 접어들었다"고 썼다.

이 매체는 "우크라이나, 가자, 그리고 지금의 이란에서 쉬운 승리에 대한 트럼프의 초기 선언은 쓰라린 현실로 대체되었다"고 썼다.

뉴욕 타임스는 "이란과 관련하여, 트럼프는 휴전을 선언한 후 호르무즈 해협의 완전하고 안전한 재개를 분쟁 종료의 조건으로 내걸었지만, 이 목표는 완전히 달성되지 않았다. 또한 이란의 핵 및 미사일 프로그램의 미래는 최소 60일 동안 지속될 가능성이 있는 협상에 달려 있다. 분석가들은 트럼프의 전쟁 재개 의지가 낮다는 점을 인지한 테헤란이 협상을 지연시키려 할 것이라고 믿는다"고 덧붙였다.

이 미국 매체는 "우크라이나 사안의 경우, 24시간 안에 전쟁을 끝내겠다고 약속한 트럼프는 대통령 취임 16개월이 지난 지금까지 성공을 거두지 못했다. 러시아 또한 단기적 협상이 아닌 외교적이고 장기적인 프로세스를 원한다"고 썼다.

뉴욕 타임스는 "가자에서는 하마스 무장 해제와 이 지역의 대규모 재건에 관한 트럼프의 야심찬 계획이 진전을 보지 못했다. 미국 대통령은 이제 복잡한 세계적 분쟁을 해결하는 것이 그가 처음에 상상했던 것보다 훨씬 더 어렵다는 현실에 직면해 있다"고 덧붙였다.