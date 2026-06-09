트럼프 부통령, 시오니스트 정권과의 이해 충돌 인정

ABNA 통신의 보도에 따르면, 미국 부통령 «JD 밴스»는 Fox News와의 인터뷰에서 워싱턴과 텔아비브가 일부 문제와 사안에 있어 서로 다른 이해관계와 관점을 가지고 있지만, 양측 간의 협력과 조율은 계속되고 있다고 인정했다.

미국 부통령은 이 인터뷰를 계속하며 지난 몇 달간의 발전들이 이란 핵 프로그램에 관한 장기 합의 도달을 위한 토대를 마련했다고 밝혔다.

그는 워싱턴과 테헤란 간의 협상 과정을 언급하며 «트럼프 대통령은 이란 핵 문제에 관한 지속 가능한 합의에 도달할 가능성이 있다고 믿고 있으며, 나는 이 평가가 옳다고 생각한다»고 말했다.

밴스는 이란과의 가능한 합의에서 가장 중요한 문제는 단지 합의의 서면 조항이 아니라 테헤란이 약속을 준수하고 실제로 이행하도록 보장하는 것이라고 강조했다.

밴스의 이 주장은 국제원자력기구(IAEA)가 이란이 자국의 약속에서 이탈하지 않았다고 여러 차례 발표했음에도 불구하고 이루어졌다.

미국 부통령은 또한 «이전 핵 합의의 가장 중요한 약점 중 하나는 이란이 핵무기 개발을 추구하지 않도록 보장하는 사찰 시스템이 없었다는 점이다»라고 주장했다.

밴스의 이 주장 역시 이란의 모든 핵 프로그램이 IAEA의 감독 하에 있었음에도 불구하고 제기되었다.