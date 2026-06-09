미군 헬리콥터 호르무즈 해협 인근 추락

ABNA 통신의 보도에 따르면, 뉴욕 타임즈는 정보 소식통을 인용하여 월요일에 미군 헬리콥터 한 대가 호르무즈 해협 인근에서 추락했고 탑승자들은 구조되었다고 인정했다.

이 보고서에는 이 헬리콥터가 이란 군대의 사격에 의해 격추되었는지 아니면 기술적 결함이 발생했는지 아직 확인되지 않았다고 명시되어 있다.

페르시아만과 호르무즈 해협 지역에서 미군 병사들에게 발생한 피해는 이란 군대에 의해 심하게 검열되고 있다는 점에 유의해야 한다.