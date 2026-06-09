시오니스트들의 인정: 이란 미사일이 라맛 다비드 기지에 직격했다

ABNA 통신의 알-마야딘 인용 보도에 따르면, 이스라엘 언론은 공개된 위성 사진들이 이란 미사일의 이스라엘 정권 공군 소속 라맛 다비드 공군 기지 직격을 확인해준다고 보도했다.

이러한 보도에 따르면, 해당 사진들은 미사일이 이 군사 기지에 직격한 흔적들을 보여주지만, 가능한 피해 규모나 기지 활동에 대한 이번 공격의 영향에 관한 공식적인 세부 사항은 아직 공개되지 않았다.

이 뉴스는 시오니스트 정권의 군사 당국자들이 이전까지 자신들의 군사 시설에 대한 어떤 직격도 부인해오던 가운데 발표되었다.

어젯밤 이슬람 혁명 수비대(IRGC) 홍보부는 라맛 다비드 공군 기지가 탄도 미사일의 표적이 되었다고 발표했다.

IRGC의 성명에서 다음과 같이 밝혀졌다: «레바논 남부에서의 찬탈자 시오니스트 정권의 광범위한 범죄, 그리고 티레, 나바티예 지역 및 베이루트 다히에를 포함한 기타 지역의 억압받는 민중들의 대량 학살과 난민화에 대한 보복으로서, 이러한 침략의 발원지인 라맛 다비드 공군 기지는 IRGC 항공우주군의 탄도 미사일의 표적이 되었다.»