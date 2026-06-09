ABNA 통신의 보도에 따르면, 워싱턴 주재 시오니스트 정권 대사 «예히엘 라이터»는 Fox News와의 인터뷰에서 이 정권이 미국과 함께 이란을 공격한 배후 목적을 폭로하며 다음과 같이 인정했다: «우리는 미국과 동일한 목표를 가지고 있으며, 이란이 지역 패권 강국이 되는 것을 원하지 않습니다.»

라이터는 시오니스트 정권 자체가 지역에서 가장 큰 위협 요소라는 점을 망각한 채 «우리는 이란이 지역을 위협할 수 없도록 미국과 협력하고 있다»고 말했다.

그는 시오니스트 정권의 베이루트 남부 교외(다히에)에 대한 공격과 레바논과의 휴전 위반을 언급하지 않은 채 «이스라엘은 이란의 공격에 대응할 수밖에 없었고, 테헤란은 이스라엘이 어떻게 반응하는지에 대한 본보기를 받았다»고 주장했다.

언론들이 지난 며칠간 트럼프와 네타냐후의 대화에서 매우 거친 말들이 오갔으며 미국 대통령이 이스라엘 총리를 «미친 사람»이라고 불렀다고 보도한 반면, 라이터는 최근 트럼프와 네타냐후의 대화는 우호적이었으며 워싱턴과 텔아비브의 깊은 40년 관계를 보여준다고 주장했다.

라이터는 워싱턴과 텔아비브 간의 조율을 언급하며 미국과 이스라엘 사이에 긴밀한 협력과 상호 이해가 존재한다고 덧붙였다.

그는 이어서 주장했다: «트럼프는 긴장 완화를 요구했다; 그의 주장에 따르면 이스라엘 총리도 동의한 문제이다.»

이는 트럼프가 자신이 네타냐후에게 이란에 대응하지 말 것을 요청할 것이라고 주장했음에도 불구하고, 이스라엘 정권 총리가 몇 시간 후 이란 내 목표물에 대한 재침략을 명령했다는 사실에도 불구하고 이루어졌다. 이 행동은 네타냐후가 트럼프의 말에 가치를 두지 않았음을 보여준다.