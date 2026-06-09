카나니 모가담: "이란은 저항 전선을 지원한다는 것을 잘 증명했다"

호세인 카나니 모가담(전문가, 정치 활동가, 녹색당 사무총장)은 지난 24시간 동안 우리나라의 점령지 미사일 공격으로 이어진 지역 정세에 관한 인터뷰에서 다음과 같이 말했다: 의지의 전쟁은 항상 양측이 자신의 의지에 있어서 얼마나 확고하고 단단한지를 관찰해야 할 때 발생한다. 왜냐하면 그들은 시험대에 오르며, 상대방이 자신의 계산 안에서 주어야 하거나 받아야 할 이점들을 평가할 수 있기 때문이다.

그는 덧붙였다: 레바논, 저항, 그리고 전장들의 통합 문제는 저항 지원에 있어 이란의 시험대 중 하나였으며, 이란은 훌륭하게 합격점을 받았고 미국인들, 시온주의 정권, 그리고 전 세계에 우리가 동맹국들과 시온주의 정권에 맞선 저항 전선에 있는 자들과 함께 있음을 증명했다.

시온주의 정권은 이란의 능력과 관련하여 자체 계산을 변경하지 않을 수 없었다

이 정치 전문가는 강조했다: 이란의 이러한 지원은 레바논 인민뿐만 아니라 세계 무슬림들에게도 매우 중요했다; 동시에 시온주의 정권은 이슬람 공화국이 자신의 위협에 대응할 수 있는 능력을 목격하고 자체 계산을 재검토하지 않을 수 없었다. 다른 한편으로, 네타냐후는 레바논에서 철수하는 수밖에 다른 선택지가 없으며, 만약 우리가 단결하고 뭉쳐 있다면, 이는 저항의 역사에 황금 페이지가 될 것이다. 왜냐하면 저항은 필요한 시기에 적에게 중타를 가할 수 있기 때문이다.

그는 계속 말했다: 시온주의 정권은 이란의 대응 능력을 정확히 평가하지 못했고, 트럼프가 말하는 '이란은 더 이상 방어력, 미사일력, 공중력, 드론력, 해상력을 가지고 있지 않다'는 말이 옳다고 생각하여 레바논에서의 휴전 위반에 대응할 수 없을 것이라고 생각했다; 그들의 분석은 다히에와 베이루트를 공격하더라도 최대 헤즈볼라가 대응할 것이라는 것이었지만, 그들은 그렇지 않고 이란이 강력하게 대응하는 것을 목격했다.