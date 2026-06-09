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카나니 모가담: "이란은 저항 전선을 지원한다는 것을 잘 증명했다"

9 6월 2026 - 10:32
News ID: 1824721
Source: ABNA
카나니 모가담: "이란은 저항 전선을 지원한다는 것을 잘 증명했다"

녹색당 사무총장은 다음과 같이 말했다: 레바논, 저항, 그리고 전장(戰場)들의 통합 문제는 저항 지원에 있어 이란의 시험대 중 하나였으며, 이란은 훌륭하게 합격점을 받았고 우리가 저항 전선과 함께 있음을 증명했다.

호세인 카나니 모가담(전문가, 정치 활동가, 녹색당 사무총장)은 지난 24시간 동안 우리나라의 점령지 미사일 공격으로 이어진 지역 정세에 관한 인터뷰에서 다음과 같이 말했다: 의지의 전쟁은 항상 양측이 자신의 의지에 있어서 얼마나 확고하고 단단한지를 관찰해야 할 때 발생한다. 왜냐하면 그들은 시험대에 오르며, 상대방이 자신의 계산 안에서 주어야 하거나 받아야 할 이점들을 평가할 수 있기 때문이다.

그는 덧붙였다: 레바논, 저항, 그리고 전장들의 통합 문제는 저항 지원에 있어 이란의 시험대 중 하나였으며, 이란은 훌륭하게 합격점을 받았고 미국인들, 시온주의 정권, 그리고 전 세계에 우리가 동맹국들과 시온주의 정권에 맞선 저항 전선에 있는 자들과 함께 있음을 증명했다.

시온주의 정권은 이란의 능력과 관련하여 자체 계산을 변경하지 않을 수 없었다

이 정치 전문가는 강조했다: 이란의 이러한 지원은 레바논 인민뿐만 아니라 세계 무슬림들에게도 매우 중요했다; 동시에 시온주의 정권은 이슬람 공화국이 자신의 위협에 대응할 수 있는 능력을 목격하고 자체 계산을 재검토하지 않을 수 없었다. 다른 한편으로, 네타냐후는 레바논에서 철수하는 수밖에 다른 선택지가 없으며, 만약 우리가 단결하고 뭉쳐 있다면, 이는 저항의 역사에 황금 페이지가 될 것이다. 왜냐하면 저항은 필요한 시기에 적에게 중타를 가할 수 있기 때문이다.

그는 계속 말했다: 시온주의 정권은 이란의 대응 능력을 정확히 평가하지 못했고, 트럼프가 말하는 '이란은 더 이상 방어력, 미사일력, 공중력, 드론력, 해상력을 가지고 있지 않다'는 말이 옳다고 생각하여 레바논에서의 휴전 위반에 대응할 수 없을 것이라고 생각했다; 그들의 분석은 다히에와 베이루트를 공격하더라도 최대 헤즈볼라가 대응할 것이라는 것이었지만, 그들은 그렇지 않고 이란이 강력하게 대응하는 것을 목격했다.

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