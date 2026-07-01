메타社, 이란 전쟁 관련 콘텐츠 삭제를 위한 이스라엘과의 협력 폭로

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 미국 언론 '인터셉트'가 공개한 문서는 이스라엘 정부가 이란과의 전쟁 중 메타社에 페이스북과 인스타그램에 게시된 수십 개의 콘텐츠(친이란 자료, 이스라엘 비판 콘텐츠, 이란의 미사일 공격 관련 이미지 포함) 삭제를 요청했음을 보여준다.

'인터셉트' 신문의 보고에 따르면, 시오니스트 정권의 요청에는 이란 지지 게시물, 이스라엘 반대 자료, 이란의 미사일 공격 흔적 관련 이미지 및 비디오, 그리고 군사 분석을 게시한 사용자 계정의 삭제가 포함되어 있었다.

이 문서들은 또한 메타社가 이러한 요청의 일부에 동의하고 지정된 콘텐츠 중 일부를 삭제했음을 보여주지만, 이 결정의 법적 근거나 기준이 모든 경우에 명확하게 설명되지는 않았다.

이 보고서의 다른 부분에서는 이전에 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와 협력했던 메타의 관리자 중 한 명이 시오니스트 정권과 이 회사 간에 페이스북과 인스타그램 플랫폼에서 콘텐츠 삭제를 추적하는 중개자 역할을 했다고 언급되어 있다.

미국 언론 '인터셉트'는 삭제된 콘텐츠의 정확한 수나 이러한 문서에 대한 메타社의 공식적인 반응에 관한 자세한 내용을 공개하지 않았다.