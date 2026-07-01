이스라엘 관리: 이란과의 전쟁에서 전례 없는 미사일 공격에 직면했다

ABNA 통신사가 알-야만 넷을 인용하여 보도한 바에 따르면, 시온주의 정권의 미사일 방어 기관장 '모셰 파텔'은 이 정권이 미국과 함께 이란에 대해 개시한 전쟁, 그리고 이란의 군사적 응답 과정에서 지속적이고 전례 없는 미사일 공격에 직면했다고 선언했다.

파텔은 공격의 강도를 언급하며 이스라엘이 이 분쟁 기간 동안 전례 없는 양의 미사일 포화에 직면했다고 말했다.