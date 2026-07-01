오만, 호르무즈 해협 통과에 관한 미국 및 서방 국가들에 새 제안 제시

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 뉴욕 타임즈는 정보에 정통한 소식통을 인용하여 오만 술탄국이 최근 미국 및 서방 동맹국들에게 해운 회사들이 호르무즈 해협 통과 시 비용을 지불해야 한다는 공식 제안을 제출했다고 보도했다.

이 보도에 따르면, 오만의 계획은 말라카 해협과 싱가포르 해협의 시행 메커니즘에서 부분적으로 영감을 받았다. 이 제안에서 통과 비용 지불은 공식적으로 자발적인 것으로 간주되지만, 이란은 이러한 관세 징수를 의무적으로 해야 한다고 주장하고 있다.

뉴욕 타임즈는 또한 워싱턴이 이 제안에 대해 일부 우려 사항을 가지고 있으며, 세부 사항에 대해 오만 관리들과 협의를 원한다고 썼다. 미국 관리들은 기술적 협상을 통해 의견 차이가 해결되기를 희망하고 있다.

한편, 우리나라 외교부 차관인 카젬 가리바바디는 테헤란이 호르무즈 해협에서 새로운 해운 관리 메커니즘을 만드는 데 준비가 되어 있지만, 오만이 이 전략적 수로의 관리를 위한 공동 틀을 마련하는 데 의향이 없다면 이란이 독자적으로 이 과정을 계속할 것이라고 밝혔다.

또한 우리나라 외교 수장인 아바스 아락치는 이전에 호르무즈 해협이 지난 수년간 항상 국제 해운에 개방되어 있었지만, 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후 이 수로의 상황은 더 이상 이전과 같지 않을 것이라고 말했다.

앞서 이란과 오만은 이란 대표단의 무스카트 방문 후 공동 성명에서 연안 국가들이 호르무즈 해협 관리에 주요 역할과 주권적 책임을 져야 한다고 강조했다. 양측은 또한 이 수로의 미래와 국제 기준에 기반하고 연안 국가들의 비용을 고려한 선박 통과 방식에 관한 합의 마련에 대해 협의할 것이라고 발표했다.