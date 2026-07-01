암르 무사: 이란, 미국에 대해 현명한 저항 보여줘

ABNA 통신사가 러시아 알-유움을 인용하여 보도한 바에 따르면, 아랍연맹 전 사무총장 암르 무사는 이란에 대한 자신의 입장을 둘러싸고 페르시아만 아랍 국가들의 일부 관리 및 미디어 인사들로부터 제기된 비판에 대해 반응을 보였다.

팟캐스트 '카라리 마아 라미스'와의 인터뷰에서 그는 모든 걸프 국가들이 자신에 대해 단일한 입장을 가지고 있다고 해석되어서는 안 되며, 반응의 상당 부분이 소셜 미디어에서 표명되었다고 말했다.

무사는 압둘라흐만 알-라시드와 안와르 가르가시의 비판을 언급하며 이 비판을 존중하는 것으로 간주하고, 향후 회담에서 그들과 이 문제에 대해 논의할 것이라고 말했다.

아랍연맹 전 사무총장은 이란의 '현명한 저항'에 관한 자신의 발언에 대해 자신이 의미한 바는 워싱턴의 동맹인 '시오니스트 정권'과 미국에 대한 이란의 대응 방식이었으며, 이것이 그의 발언의 주요 주제를 구성했다고 설명했다.

그는 동시에 페르시아만 아랍 국가들 중 어느 하나에 대한 공격도 모든 아랍 국가들에 대한 공격으로 간주한다고 강조했으며, 이것이 자신의 일관된 입장이었다고 말했다.

암르 무사는 또한 페르시아만 아랍 국가들과 이견이 존재한다는 것을 부인하며, 의견 차이는 아랍 국가들 간의 우호적 관계에 해를 끼쳐서는 안 되며, 다양한 견해를 표명할 수 있는 여지가 존재해야 한다고 분명히 했다.