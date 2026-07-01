시오니스트 정권의 가자 드론 공격; 팔레스타인인 3명 순교

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 시오니스트 정권군의 가자 지구 여러 지역에 대한 드론 공격은 화요일 오후, 최소 팔레스타인인 3명(어린이 1명 포함)의 순교와 19명의 부상자를 초래했다.

의료 소식통과 목격자들은 시오니스트 정권의 드론 공격이 칸 유니스 서쪽 알-마와시 지역을 타격하여 3명의 순교자와 17명의 부상자를 냈다고 보고했다.

또한 가자 지구 북부에서는 자발리아 난민 캠프의 알-팔루자 지역과 가자시의 셰이크 리드완 지역 주택에 대한 두 차례의 별도 드론 공격으로 팔레스타인인 2명이 중상을 입었다.

목격자들은 이러한 공격이 시오니스트 정권군의 배치 구역 외부에 있고 휴전 협정의 적용을 받는 지역을 표적으로 삼았다고 강조했다.

또 다른 공격에서 구조대원들은 가자시 아즈-자이툰 지역의 쿠웨이트 광장 근처에서 이전 시오니스트 정권의 공습으로 순교한 팔레스타인인 1명의 시신을 잔해 아래에서 수습했다.

가자 보건부는 시오니스트 정권의 휴전 협정 반복 위반의 결과로 현재까지 팔레스타인인 1,053명이 순교하고 3,406명이 부상당했다고 발표했다.

한편, 이슬람 저항 운동 하마스는 가자 지구에 국제군이 배치되는 것을 환영하며, 이 조치가 팔레스타인 민간인을 점령군으로부터 분리하고 시오니스트 정권의 침략과 반복되는 위반을 종식시키는 기반이 되기를 희망한다고 밝혔다.

보고서에 따르면, 국제 안정화 군의 차량과 군수 장비가 휴전 계획의 틀 내에서 가자 지구에 진입했으며, 공개된 영상은 이 장비들의 지역 도착을 보여주고 있다.