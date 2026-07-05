텔레그래프: 이란 순교 지도자의 장례식은 현대사 최대 규모 의식 중 하나가 될 것이다

국제 아흘 알-바이트 통신사(ABNA)에 따르면, 영국 신문 텔레그래프는 이슬람 혁명의 순교 지도자 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이와의 이별 의식에 대한 보도에서, 수천 명의 사람들이 공식 의식 시작 전부터 장례식장으로 통하는 거리에 모여 이란의 적들에 대한 복수를 요구했다고 썼다.

이 신문은 이란 당국자의 추정치를 인용하며, 테헤란 의식의 참가자 수가 2천만 명에 이를 수 있으며, 테헤란, 콤, 마슈하드 및 이라크의 순례 도시들에서 거행된 의식들을 포함하면 총 참석자 수가 약 3천5백만 명으로 증가할 수 있다고 보도했다. 텔레그래프에 따르면, 이 통계는 이 의식을 현대사에서 가장 큰 장례 행진 중 하나로 자리매김하게 한다.

텔레그래프는 또한 광범위한 시민 참여를 하메네이 아야톨라의 인기와 사회적 지지의 표시로 묘사하며, 서방의 일부 예측——즉 소요 발생이나 이란의 내부 결속 약화 가능성——과 달리, 거대한 군중이 순교 지도자를 배웅하기 위해 거리로 나왔다고 기록했다.

이 신문은 이어서 약 100개국에서 온 대표단들의 이 의식 참석을 언급하며, 이러한 참여는 장례 의식의 국제적 규모와 지역 및 세계 수준에서 이란 이슬람 공화국의 정치적 위상을 보여주는 것이라고 평가했다.