바레인 혁명가의 순교 지도자 이별 의식 참관기

국제 아흘 알-바이트 통신사(ABNA)에 따르면 — 이슬람 혁명의 순교 지도자의 성스러운 유해와의 민중 이별 의식이 시작되기 전에, 각국에서 온 그룹들과 정치 인사들이 특별 의식으로 순교 지도자의 유해와의 공식 이별을 위해 기도장에 모였다.

바레인의 연구자이자 활동가인 라시드 알-라시드 박사는 순교 지도자 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이(하나님의 은총이 그분께 있기를)의 이별 및 장례 의식 참석에 관한 기록을 남겼다:

우리는 테헤란에서 거행된 위대한 지도자이자 이맘 순교자이신 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이(하나님의 은총이 그분께 있기를)의 역사적인 이별과 장례 의식에 참석했다. 이 이별은 장엄한 광경이었으며, 이슬람과 공동체의 문제에 생애를 바친 이 인물의 위대함과 위상의 차원을 보여주었다.

비범한 인물의 상실에 걸맞은 이 슬픔 가운데, 우리는 이 의식에서 그분의 성스러운 유해 앞에 겸허히 서서, 그 희생과 위상 앞에서는 조의의 말조차도 그 위대함에 미치지 못하는 지도자와 이별을 고했다.

우리에게 이맘 순교자이자 지도자이신 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 호세이니 하메네이와 그분의 사상과 위대한 지하드를 알게 된 행복을 주신 하나님께 찬사를 드린다. 만약 이 공동체가 그분을 위해 자신의 피를 바칠 수 있었다면 분명 그렇게 했을 것이다. 그러나 운명은 그분 자신이 그분의 순수한 피로써 공동체를 위한 희생자가 되기를 정하셨다. 이로써 지하드, 헌신, 관용으로 가득 찬 완전한 생애의 길을, 그분이 갈망하고 또 마땅히 받을 자격이 있었던 것 — 순교와 하나님과의 만남 — 으로 마무리하셨다.

우리가 그분의 성스러운 유해 앞에 섰을 때, 우리는 그분의 순수한 영혼을 향해 이렇게 말했다: "오, 우리의 주인이시여, 평화롭게 떠나시고, 빛으로 가득 찬 눈으로 (평온히) 잠드소서. 그대는 자유롭고 고귀한 사람들의 군대를 남겼고, 그들은 오늘 그대의 길을 걸으며, 그대의 위대한 사명에 충실하며, 그대의 뒤를 이어 명예와 존엄의 깃발을 짊어지고 있기 때문입니다."

그대의 젊은 사자들은 더 이상 억압자들을 두려워하지 않으며, 억압과 오만의 세력에 맞서 전선에 서 있는 그대의 굳건한 남성들은 말할 것도 없다. 어제 우리가 목격한 것 — 거대한 군중에서 전례 없는 민중과 정부의 연대까지 — 은 저항과 지도자 계승(윌라야트)의 길이 계속될 것이라는 최고의 증거이다.

우리는 이 나라 역사상 가장 위대한 의식으로 묘사된 이 의식이 어떻게 전 세계에서 공식 및 민중 대표단들을 모았는지 보았다. 이는 순교 지도자가 생애 동안 굳게 다짐했던 영원한 메시지가, 하나님이 온 땅과 그 안에 있는 모든 이들을 상속받을 때까지 계속될 것임을 보여주었다.

우리는 이 추모 의식에 참여함으로써 위대한 지도자에게 '작별'을 고하는 것이 아니라, 이 사명의 언약에 굳건하고 충실함을 확인하며, 그분 및 모든 자유인들과의 약속의 자리는 원칙들에 대한 인내와 불굴에 있음을 강조한다. 그곳에서 승리에 도달할 때까지 그분의 사명의 길을 계속하겠다는 우리의 서약과 맹세가 새로워지는 것이다.