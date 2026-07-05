스페인 및 라틴아메리카 대표단의 이슬람 혁명 순교 지도자와의 이별 의식 참석

국제 아흘 알-바이트 통신사(ABNA)에 따르면, 스페인 언론들은 이슬람 혁명의 순교 지도자 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이의 유해와의 이별 의식에 스페인 및 여러 라틴아메리카 국가들의 인사 및 공식, 문화, 미디어 대표단들이 테헤란의 이맘 호메이니 기도장에 참석했다고 보도했다.

스페인 언론에 따르면, 니카라과 외무장관 발드락 루드빙 얀츠케 위태커가 공식 대표단을 이끌고 이 의식에 참석하여 순교 지도자의 유해에 경의를 표했으며, 니카라과 대통령 다니엘 오르테가와 부통령 로사리오 무리요의 애도 메시지를 유족과 이란 이슬람 공화국 책임자들에게 전달했다.

니카라과 외무장관은 또한 테헤란 방문 중 이란 이슬람 공화국 외무장관 세이예드 압바스 아라크치와 회담하여 니카라과 정부와 국민의 이란 이슬람 공화국과의 연대를 강조하고 하메네이 아야톨라 및 다른 이란 순교자들의 순교에 애도를 표했다.

이 의식에는 또한 쿠바 공화국 특별대표가 공식 대표단과 함께 참석하여 순교 지도자의 유해에 경의를 표하고 자국의 이란 국민에 대한 애도를 표명했다.

공식 대표단 외에도 스페인, 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 에콰도르, 볼리비아, 니카라과 출신의 문화 및 미디어 활동가 그룹도 이별 의식에 참석하여 이란 국민에게 애도를 표하고 이슬람 혁명의 순교 지도자의 기억을 기렸다.

이 의식의 여유 시간에 문화 및 미디어 대표단의 여러 구성원들은 투쟁, 투옥, 망명의 세월에 대한 아야톨라 세이예드 알리 하메네이의 회고록인 「루비가 된 심장의 피」의 스페인어판을 손에 쥐고 있었다.