국제 아흘 알-바이트 통신사(ABNA)에 따르면, 러시아 정교회 사제이자 동 교회 대외관계부 대표인 그리고리 마트로소프는 인터뷰에서 이슬람 혁명의 순교 지도자 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이의 순교가 이란을 약화시키기는커녕 오히려 이 나라를 이전보다 더 강력하게 만들었다고 말했다.

순교 지도자의 성스러운 유해 장례식에 참석한 손님 중 한 명인 그는 하메네이 아야톨라의 인격에 관한 질문에 대해 다음과 같이 답했다: "제가 모국의 국민들에게 그분을 소개하고자 한다면, 그분은 신의 길과 이란 국민을 위한 봉사에 평생을 바쳤으며, 이 길의 끝까지 자신의 생명마저도 희생했다고 말할 것입니다."

마트로소프는 덧붙였다: "미국과 시오니스트 체제는 이슬람 혁명의 지도자를 암살함으로써 이란 장악의 길을 열 수 있을 것이라고 생각했지만, 그 계산은 완전히 잘못된 것이었습니다."

그는 강조했다: "워싱턴과 텔아비브의 예상과 달리, 하메네이 아야톨라의 순교는 이란의 강화를 가져왔으며, 이 나라는 이 사건 이후 이전보다 더 강력하게 자신의 길을 계속해 나갈 것입니다."