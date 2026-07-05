셰이크 함마드 하무디: 순교자 아야톨라 하메네이는 가장 어려운 날들에도 이라크 곁에 서 있었다

국제 아흘 알-바이트 통신사(ABNA)에 따르면, 이라크 최고이슬람회의 의장 셰이크 함마드 하무디는 이라크 국민이 이 나라 곁에 섰던 이들을 결코 잊지 않을 것이라고 강조했다. 그는 또한 순교자 성하 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이를 현 시대의 억압과 폭정에 맞서는 투쟁의 상징이라고 평가했다.

하무디는 '대화 회의'에서 말했다: 이라크인들은 자신들 곁에 섰던 이들을 결코 버리지 않을 것이며, 세계는 순교자 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이의 장례식에서 그들의 용기와 충성을 목격할 것이다.

그는 덧붙였다: 이맘 순교자이신 성하 아야톨라 알-우즈마 세이예드 알리 하메네이는 이맘 후세인(그에게 평화가 있기를)의 가르침에 기초하여 자유, 존엄, 정의의 길에서 억압과 전제에 맞서는 이 시대의 상징이셨다.

이라크 최고이슬람회의 의장은 계속해서: 순교자 아야톨라 알-우즈마 하메네이는 금욕, 용기, 인내, 지식, 그리고 적의 사고방식에 대한 정확한 정치적 이해를 한 몸에 지니셨으며, 그에 기초하여 자체 역량에 의존하는 강력한 국가와 위대하고 강한 민족을 세웠다고 말했다.

그는 또한: 순교자 아야톨라 알-우즈마 하메네이의 피 덕분에 이란 이슬람 혁명은 더욱 강력한 정신으로 재활성화되었으며, 국민의 광범위한 참여는 적에 대한 저항과 도전의 분명한 메시지를 보여주었다고 지적했다.

하무디는 또한 말했다: 순교자 아야톨라 알-우즈마 하메네이는 항상 이라크와 이라크 국민을 사랑했으며, 이라크 이슬람 혁명을 지지하고 이라크를 위해 희생을 보여주었다. 다에시(IS)와의 전투에서 그는 하슈드 알-샤아비 부대를 지원하기 위해 이란의 무기고를 열었다.

끝으로 그는 강조했다: 우리는 우리 곁에 섰던 이들을 결코 버리지 않을 것이다. 이라크 국민의 용기, 기개, 그리고 감사의 정신은 이맘 순교자 아야톨라 알-우즈마 하메네이의 영접과 장례식에서 특별하고 장엄하게 드러날 것이다. 순교자 아야톨라 알-우즈마 하메네이는 항상 콤과 나자프의 신학교들과 가까웠으며, 이 두 중심지 간의 화합과 결속을 유지하는 데 특별한 관심을 기울였다.