국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 히브리어 웹사이트 '왈라'는 지역의 최근 전개 상황에 언급하며 이스라엘이 이란과의 가능한 새로운 전투에 대비하고 있다고 보도했습니다. 이 보고서에 따르면, 최소 2027년까지 지역 내 미군 주둔의 지속은 군사적 방정식을 변화시키는 중요한 요소입니다. 동시에, '헤즈볼라'를 휴전 협정에 포함시키려는 이란의 일부 외교적 움직임은 교착 상태에 빠졌으며, 지역 분위기를 긴장 고조 방향으로 몰고 있습니다.

왈라는 도널드 트럼프 미국 대통령이 테헤란과의 합의는 자신의 관점에서 종료되었다고 선언하며 협상을 시간 낭비라고 평가했다고 덧붙였습니다. 이러한 입장 표명은 작전적 긴장의 고조와 맞물려 이스라엘 안보 기관이 그 준비 태세를 '제로에서 백으로' 변화했다고 묘사하게 했습니다. 점령 정권의 군사 관리들은 미국의 전쟁 기계가 대이란 작전으로 복귀함에 따라 테헤란의 직접적인 대응(미사일 공격 포함) 가능성이 그 어느 때보다 높아졌다고 믿고 있습니다.

한편, 안보 소식통들은 '왈라' 사이트에 미군이 감축되지 않았을 뿐만 아니라 이전 구조 그대로 주둔하고 있다고 전했습니다. 이 보고서에 따르면, 이스라엘 국방부는 미군과 현지 공급업체 간의 물류 협정 중재를 통해 2027년까지 이들 부대의 이스라엘 내 장기 주둔에 필요한 기반을 마련했습니다.

왈라는 마지막으로 레바논 상황도 관심의 초점이라고 덧붙였습니다. 보고서들은 헤즈볼라의 휴전 협정 포함을 위한 이란의 압력이 이스라엘과 미국의 단호한 거부에 직면했음을 확인하고 있습니다.