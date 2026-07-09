페제시키안 대통령, 순교한 지도자의 장례 의식에 대한 국민의 역사적 참여에 감사.

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 이 메시지에서 테헤란, 콤, 마슈하드, 나자프, 카르발라에서의 국민의 열정적 참여를 충성심, 연대, 그리고 이슬람 혁명의 이상에 대한 민족의 깊은 유대의 드문 현현으로 묘사하고, 이 거대한 참여는 단순한 지도자 유해의 배웅이 아니라, 이를 존엄, 독립, 정의, 진보의 길과의 이란 국민의 서약 갱신이라고 밝혔습니다.

대통령은 또한 국민의 다양한 계층, 종교적 권위자와 학자들, 지원 부대, 언론인들, 그리고 이 역사적 행사 개최에 참여한 모든 이들의 역할을 언급하며, 순교한 지도자를 기리는 데 있어 광범위한 국내외 연대에 감사하고, 단결과 국가적 결속이라는 위대한 자산을 보호해야 할 필요성을 강조했습니다.

페제시키안 대통령은 우호적이고 형제적인 국가인 이라크의 정부, 국민, 책임자들, 부족장과 족장들, 성소들, 행렬 조직자들(모캅), 성지(아타바트) 봉사자들, 그리고 자국의 모든 역량과 자원을 동원하여 나자프와 카르발라에서의 이별과 장례 의식의 장엄한 개최를 위한 기반을 마련한 모든 관계자들에게 특별한 감사를 표하며, 이 연대를 이란 이슬람 공화국과 이라크 간의 형제적이고 전략적 관계의 빛나는 현현이자 이슬람 움마 연대의 상징으로 묘사했습니다.