압돌라히 중장: 순교한 지도자의 살해자들을 조만간 응징할 것입니다

ABNA 통신사의 보도에 따르면, 알리 압돌라히 중장, 카템 알-안비야 중앙 기지 사령관은 메시지를 발표했습니다. 메시지 전문은 다음과 같습니다:

자비롭고 자애로우신 알라의 이름으로.

세계 무슬림과 자유인들의 지도자이신 위대한 아야톨라 이맘 하메네이 성하(그의 순수한 영혼이 신성하시길)의 순교에 애도와 조의를 표하며, 바기야톨라 알-아잠 성하(우리의 영혼이 그분을 위해 희생되길), 혁명의 현명한 지도자이신 위대한 아야톨라 이맘 세예드 모즈타바 호세이니 하메네이 성하(그의 높은 위엄이 오래 지속되길) 그리고 이슬람 움마께 드립니다. 지난 며칠 동안 세계는 역사에 길이 남을 전무후무한 서사시의 창조를 목격했습니다.

움마의 이맘 순교자의 장례 및 배웅 의식은 위엄, 통찰력, 신앙, 지하드, 저항의 상징이자 현현으로서 인류의 기억에 새겨질 것입니다.

저는 그 위대한 순교 지도자의 숭고한 위계에 경의를 표함과 동시에, 이란의 유일무이하고 고귀하며 위대한 국민, 그리고 형제적이고 우호적인 국가인 이라크의 용감한 국민, 당국자, 군대, 이슬람의 전사들, 그리고 세계의 모든 무슬림과 자유인들이 이슬람 혁명과 저항 전선의 순교자들의 영주에 대한 이별과 배웅 의식에 그들의 전례 없고 의미심장한 참여를 통해 위대한 서사시를 창조한 데 대해 깊은 감사와 감사를 표하는 것을 제 의무로 생각합니다.

이슬람 움마의 전례 없는 참여는 단순한 이별 의식을 넘어, 진리와 허위를 명확히 구분하는 정의를 요구하는 울부짖음이었으며 세계의 오만한 자들의 계획에 대한 부정의 표시였습니다. 이 인간적 분기는 깨어난 민족들의 의지와 순교의 숭고한 길 사이의 깊은 유대의 현현입니다.

세계와 불신 및 세계적 오만의 지도자들, 특히 범죄적인 미국과 가증한 시온주의 정권은 국민의 눈에 맺힌 슬픔과 이 비탄에서 비롯된 함성을 약함으로 오인해서는 안 됩니다.

이 신성한 슬픔과 분노는 순교한 지도자이자 세계 무슬림과 자유인들의 지도자를 살해한 자들, 그리고 제2차 및 제3차 강제 전쟁의 무고한 순교자들의 복수의 길에서 계속될 것이며, 그들은 그들의 행위에 대한 대가를 치를 것입니다.

군대 내 국민의 용감하고 대담한 아들들은 전능하신 알라에 대한 신뢰와 도움, 그리고 무슬림과 자유를 사랑하는 민족들의 연대 속에서 혁명적 조치로 적의 눈에서 잠을 빼앗을 것이며 이 테러 범죄의 가해자들을 조만간 응징할 것입니다.