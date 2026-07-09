마슈하드에서 순교한 지도자에 대한 장엄한 이별; 움마의 지도자 시신에 대한 역사적인 장례 기도

ABNA 통신사, 지방 그룹: 혁명 순교자의 유해는 테헤란, 콤, 이라크에서의 장례식을 거친 후, 목요일(티르월 18일) 오후, 마슈하드 시민들의 열렬한 환영을 받으며 마슈하드에 도착했습니다.

예상에 따르면, 이맘 순교자의 신성한 유해는 장례 의식 후 라자비 성소(아스타네 쿠드스 라자비)에 안장될 예정입니다.

아스타네 쿠드스 라자비 재단은 라자비 성소 순례자들을 위한 서비스 인프라 준비와 함께, 순교한 지도자의 장례 및 매장 의식을 위한 특별 문화 및 선전 프로그램을 마련했습니다.

이에 따라 이맘 레자(그에게 평화가 있기를) 거리에서의 장례 행렬이 끝난 후, 라자비 성소 내에서 순교한 지도자와 그의 가족 중 다른 순교자들의 신성한 유해에 대한 장례 기도가 진행됩니다.

이를 위해, 예언자 대성소(그에게 평화와 축복이 있기를)와 주변 뜰이 장례 행렬 경로와 순례자 이동의 종착점에 위치해 있음을 고려하여, 장엄한 기도 줄은 성소 북쪽, 셰이크 타바르시 거리를 따라 형성될 예정입니다.

또한, 예언자 대성소를 중심으로 알-바이트(그들에게 평화가 있기를)의 찬양가들과 국제적인 코란 낭독자들이 참여하는 특별 추모 프로그램이 지속적으로 진행됩니다.