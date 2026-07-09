ABNA 통신사의 보도에 따르면, 모하마드 레자 아레프 대통령 제1부관의 메시지(오늘 목요일 저녁 발표)는 고귀하고 인내심 있으며 서사시적인 이란 이슬람 공화국 국민에게 다음과 같이 전하고 있습니다: "모든 국가의 역사에는 국민의 굳건함이 가장 큰 슬픔 속에서 시험받는 순간이 찾아옵니다. 테헤란 모살라에서의 움마의 이맘 순교자와의 이틀에 걸친 가슴 아픈 이별 의식, 테헤란과 콤에서의 장엄한 장례 행렬, 그 다음 나자프와 카르발라에서의 이슬람 움마의 역사적 서약 갱신, 그리고 마침내 이맘 레자(그에게 평화가 있기를)의 성묘에서의 영원한 안식처로의 순회와 안장에 대한, 전례 없고 대양과도 같으며 깊은 의미를 지닌 여러분의 참여는 세계를 찬탄과 경이로움에 빠뜨린 한 민족의 탁월한 충성심의 구체적 현현이며, 의심할 바 없이 '이맘 호세인(그에게 평화가 있기를)의 민족'이라는 이름은 이 유례없는 민족에게 가장 합당한 이름입니다."

아레프는 또한 "움마의 이맘 순교자의 지도 아래, 그리고 그의 전략적이고 예리한 안목 덕분에 강대한 이란은 격렬한 지역 및 국제적 폭풍을 무사히 통과했습니다. 움마의 순교한 지도자는 오만에 대한 저항과 국제적 전제주의와의 투쟁의 구체적 현현이었으며, 허울뿐인 세계 강대국들의 위협 앞에 결코 고개를 숙이지 않았습니다."라고 덧붙였습니다.

제1부관은 분명히 밝혔습니다: "오늘 이란 이슬람 공화국이 세계 과학 기술의 갈림길에 서서 학문적 권위를 향해 지식의 경계를 돌파하고 있다면, 이는 전적으로 이 현명한 지도자의 장기적 비전과 아낌없는 지원 덕분입니다. 과학과 기술은 성하의 일상적 주요 관심사 중 하나였으며, 다양한 분야에서의 국가의 과학적 도약은 그분이 수년간 마음의 고통을 무릅쓰고 가꿔온 묘목의 결실입니다."

그는 계속했습니다: "이란 이슬람 공화국 정부를 대표하여, 이맘 순교자와의 이별 및 장례 의식에 참여한 고귀한 이란 국민의 모든 구성원과 모든 민족들, 그리고 이 위대한 서사시에 기여한 모든 분들께——성실한 노력, 계획, 다양한 부문의 다양한 활동, 시민 단체 활동가들, 종교 단체들, 공공 기관들, 그리고 순례자들의 환대, 식사 제공, 숙박의 주요 부담을 무상으로 떠맡은 지방 자치체들; 현재의 민감한 상황 속에서 가장 복잡한 보안 및 교통 체계를 설계하여 이 격동하는 인간 대양의 절대적 안전을 보장한 이슬람 혁명 수비대와 경찰의 지휘관 및 헌신적 조직원들; 이별과 장례 의식이 거행된 각 지역의 지사들, 도로와 광장에서 24시간 대기하며 수백만 명의 조문객들에게 즉각적인 의료 및 구호 서비스를 제공하고 실천적 희생의 본보기를 보여준 지칠 줄 모르는 적신월사와 국가 응급 구조대에——진심으로 감사드립니다."