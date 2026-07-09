ABNA 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시온주의 정권의 베냐민 네타냐후 총리는 이란의 강력한 미사일 공격으로 인해 점령지에 남겨진 피해와 파괴에는 전혀 언급하지 않은 채, 이란을 지배하는 체제가 심각한 타격을 입었으며 이 국가는 합의 여부와 상관없이 결코 핵무기를 획득해서는 안 된다고 주장했습니다.

그는 또한 이스라엘의 소위 '항공 우위' 보호가 이 정권의 내부 안보의 주요 부분을 구성하며 지역 안정을 보호하는 열쇠라고 말했습니다! 네타냐후의 이 발언 부분은 터키와 그 터키의 미국으로부터 F-35 전투기 구매 시도에 대한 경고로 보입니다.

시온주의 정권의 국방장관 또한 이 정권이 이란과의 갈등 3차전에 대비하고 있다고 주장했습니다! 그러나 시온주의자들은 수개월이 지난 지금도 여전히 이란과의 갈등으로 인해 점령지에 남겨진 피해 복구에 몰두하고 있습니다.

정권군의 참모총장 또한 텔아비브가 이란과 레바논 관련 정세를 면밀히 감시하고 있으며 즉각 행동에 대비하고 있으며 이 점령 정권에 해를 끼치려는 자 누구에게나 강력한 대응을 할 것이라고 말했습니다.