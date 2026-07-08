터키 시민의 순교 지도자 장례식 목격담: 이란 국민의 단결이 적들을 놀라게 했다

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 순교한 이슬람 혁명 지도자의 장례식에 참석하기 위해 이란을 방문한 터키 시민 투란은 인터뷰에서 자신의 참석에 대해 "저는 터키에서 온 투란입니다. 사랑하는 지도자의 장례식을 위해 이란에 왔습니다"라고 말했습니다.

그는 장례식에서 이란 국민의 단결에 대해 덧붙였습니다: "이란 국민은 단결하여 전쟁에서 승리했습니다. 세계의 텔레비전들은 이란 국민의 단결을 목격했고 모두 놀랐습니다. 특히 외국인들과 터키에 거주하는 이란인들은 모두 돌아와 이란으로 와서 이 의식에 참여했습니다."

투란은 터키의 한 TV 프로그램을 언급하며 말했습니다: "터키 텔레비전에서 징역 2년을 선고받고 해외로 도피한 타브리즈 출신이 '저는 제 조국으로 돌아갑니다'라고 말하는 것을 봤습니다. 사람들이 '체포될 텐데 왜 돌아가려 하느냐?'고 묻자 그는 '체포되더라도 저는 이란에서 제 국민들과 함께 있어야 합니다. 미국과 이스라엘에 맞서고, 이 국민이 홀로 남겨져 미국이 우리 나라를 파괴하러 오는 것을 막아야 합니다'라고 답했습니다."

터키 국민의 이란과의 연대

이 터키 시민은 분명히 말했습니다: "이란에 대한 강제 전쟁이 시작되었을 때, 8천5백만 터키인들의 마음은 타들어 갔으며 그들은 항상 이란 국민과 함께했습니다. 터키의 모든 도시에서 수천 명의 사람들이 시위를 벌이며 '미국에 죽음을, 이스라엘에 죽음을, 우리는 이란 형제들을 지지합니다'라고 외쳤습니다."

그는 덧붙였습니다: "이란에서 도피한 이란인들은 이스탄불에서 스튜디오를 빌려 이란에 반대하는 선전을 하려 했지만, 터키와 이스탄불의 젊은이들은 그들에게 '여기서는 이란 무슬림 형제들에 반대하는 말을 할 수 없어요. 여기는 터키입니다. 우리는 당신들이 여기서 시위하는 것을 허용하지 않을 것입니다'라고 말했습니다. 그들은 목숨의 위협을 느끼고 도망쳤으며, 그들의 도피 장면이 텔레비전에 방영되었습니다."