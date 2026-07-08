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순교 지도자 장례식에 수백만 인파, 미국과 이스라엘 공포에 빠뜨려 / 적이 이해하지 못한 구성 요소, 민중의 힘

8 7월 2026 - 19:21
News ID: 1837566
Source: ABNA
순교 지도자 장례식에 수백만 인파, 미국과 이스라엘 공포에 빠뜨려 / 적이 이해하지 못한 구성 요소, 민중의 힘

바그다드 대학교 정치학 교수는 이란, 나자프, 카르발라에서의 이슬람 혁명 순교 지도자 장례식에 수백만 명의 국민들이 참여한 것이 저항 축의 적들에게 명확한 메시지를 보냈다고 강조하며, 이 민중의 힘이야말로 미국과 시온주의 정권이 지금까지 이해하지 못한 가장 중요한 구성 요소라고 밝혔습니다.

국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 하짐 알-심리는 알-아흐드 네트워크와의 인터뷰에서 이슬람 혁명 순교 지도자 장례식에 대한 국민들의 대규모 참여에 언급하며, 이 수백만의 인파를 저항 축의 힘 중 가장 중요한 요인 중 하나로 평가하고, 이러한 장면들이 적들을 공포에 빠뜨리고 있다고 강조했습니다.

그는 말했습니다: "모든 국가에는 고유한 힘의 요소들이 있으며, 오늘날 이란 이슬람 공화국, 이라크, 레바논, 예멘에서 명확하게 보이는 것은 이들 국가와 저항 운동에 대한 사회적 힘과 민중의 지지입니다."

알-심리는 덧붙였습니다: "미국과 시온주의 정권이 이란 이슬람 공화국과 레바논을 상대로 개시한 파괴적인 전쟁과 군사 작전은 민중의 의지를 꺾지 못했습니다. 많은 이들은 이 전쟁들이 저항 전선의 패배와 붕괴로 이어질 것으로 예상했지만, 실제로 일어난 일은 이러한 예상과 정반대였습니다."

수백만 인파 – 적들의 공포와 명확한 메시지

그는 이란과 이라크에서의 순교 지도자 장례식에 언급하며 강조했습니다: "바로 이 날들, 그리고 오늘 성스러운 나자프와 고귀한 카르발라에서 목격되는 이 수백만의 인파는 적들을 공포에 빠뜨렸으며, 그들에게 매우 분명한 메시지를 전달하고 있습니다."

바그다드 대학교 교수는 강조했습니다: "이 대규모 집회는 아랍·이슬람 민족들이 하나의 대열로, 저항과 함께, 세계적 오만과 시온주의 정권에 맞서 서 있음을 보여줍니다."

알-심리는 결론적으로 말했습니다: "이것이 바로 워싱턴도 시온주의 정권도 오늘날까지 이해하지 못한 주요 메시지입니다. 즉, 민중의 결속력 지속, 저항 전선의 인내, 그리고 지역 민족들 사이에 분열을 조성하려는 적의 전략 실패를 증언하는 메시지입니다."

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