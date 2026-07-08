국제 아흘루베이트 통신사(ABNA)에 따르면 – 독일 사회학자 크리스티안 베르크바우는 이란인들의 순교한 이슬람 혁명 지도자와의 이별 의식에 대한 열정적인 참여에 언급하며, 이 광범위한 환영이 이란 사회의 현실과 서방 주류 언론이 지난 수개월 동안 아야톨라 하메네이에 대해 구축해 온 이미지 사이의 명백한 모순을 드러냈다고 적었습니다.

그는 독일의 '빌트(Bild)' 신문이 이란 지도자에게 경의를 표하기 위한 수백만의 인파를 인정했지만, 같은 언론은 이전에 그를 대중적 기반이 없는 인물로 여러 번 묘사하려 했다고 덧붙였습니다. 이 사회학자는 서방 언론의 보도에서 그러한 모순이 명백하지만, 이들 언론의 대부분은 이에 대한 설명을 제공하지 않을 뿐만 아니라 국제법의 명백한 위반인 공습에 의한 한 국가 지도자의 살해를 무시했다고 분명히 밝혔습니다.

베르크바우는 이어 독일의 미디어 구조에 언급하며 빌트 신문은 악셀 슈프링거 그룹에 속하며 이 그룹의 직원들은 시온주의 정권 지지를 주요 원칙 중 하나로 삼는 원칙들을 수용해야 한다고 적었습니다. 그는 악셀 슈프링거의 이사회 의장 마티아스 되프너의 최근 발언을 언급하며, 그가 직원들에게 이스라엘의 소위 존재 권리에 대한 지지를 포함한 회사의 선언된 원칙에 동의하지 않을 경우 협력을 계속할 수 없다고 위협했다고 덧붙였습니다.

이 독일 사회학자는 서방 언론의 대규모 선전에도 불구하고 소셜 미디어에 다양한 반응이 게시되었으며, 많은 사용자들이 하메네이 이맘의 말과 영상을 보고 그의 차분함, 위엄, 그리고 진심 어린 말투에 놀라움을 표현했다고 언급했습니다.

한 젊은 독일 사용자의 하메네이 이맘 인격에 대한 놀라움

베르크바우는 한 젊은 독일 사용자를 인용하여 "아야톨라 하메네이의 연설을 들으면 그의 듣기 좋은 목소리와 차분한 말투가 제 관심을 끕니다. 그런 사람이 언론이 만들어낸 바로 그 모습일 수 있을까요?"라고 적었습니다. 그는 하메네이 이맘의 차분하고 위엄 있는 인격과 도널드 트럼프와 같은 정치인들의 행동 사이의 차이가 많은 서방 사용자들에게 관찰 가능했다고 덧붙였습니다.

이 사회학자는 자신의 글을 계속하여 "검소한 생활 방식, 평범한 사람들과의 감동적인 만남, 그리고 국가적·종교적 소수자 구성원들과의 진심 어린 교류는 오랫동안 제게 우리가 진실되고 진정한 지도자와 대면하고 있다는 인상을 심어주었습니다."라고 적었습니다. 베르크바우는 "하메네이 이맘은 자신의 신념 위에 섰으며, 가장 어려운 조건에서도 흔들리지 않았고 자신의 이상에 충실했습니다. 궁극적으로 그는 자신의 신념과 자신의 국가의 독립과 주권을 위해 목숨을 바칠 준비가 되어 있었습니다."라고 덧붙였습니다.

그는 결론적으로 서방 정치 엘리트들의 상황을 비판하며 많은 유럽 정치인들이 국민들 사이에서 신뢰를 잃었고, 하메네이 이맘이 그랬던 것처럼 자신의 국가의 독립과 이익을 위해 싸울 의향이 있다고 믿는 사람은 거의 없다고 적었습니다. 그는 자신의 글을 이 질문으로 마무리했습니다: "현재 독일 총리는 각종 기관의 모든 여론 조사 결과에 따르면 독일 역사상 가장 인기가 없는 총리입니다. 정말로, 그가 독일의 이익을 방어하고 자신의 국가의 주권을 위해 싸운다고 누가 믿겠습니까? 그리고 만약 그가 언젠가 세상을 떠난다면, 그의 장례식에 몇 명이나 참석하겠습니까?"