아브나 통신사가 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 신문 예디오트 아하로노트는 스페인 내 반이스라엘 분위기가 고조되고 있다고 주장하며 이 사건을 라민 야말의 팔레스타인 국기 게양을 포함한 유사 행동의 연장선상에서 평가했다.

2026년 월드컵 스페인 국가대표팀 우승 축하와 동시에, 행사 참가자들 중 일부가 시오니스트 정권의 국기를 짓밟음으로써 가자 지구에서 이 점령 정권의 정책과 행동에 대한 항의를 표명했다.

공개된 영상에 따르면, 이 행동은 팔레스타인 국민과의 연대를 표시하고 가자에서의 전쟁과 민간인 희생을 규탄하기 위한 목적으로 이루어졌다.

이 사건에 대한 반응으로 일부 시오니스트 활동가와 극우 인사들은 위협적이고 인종차별적인 수사학을 사용하여 스페인 정부, 이민자, 팔레스타인 지지자들을 공격 대상으로 삼았다.

이러한 반응들은 시오니스트 정권이 어떻게 스포츠 이벤트를 이용하여 자신들에 대한 공공의 혐오 표현을 「반유대주의」와 연결시키고 이를 유럽 내 정체성 위기로 재현하려 하는지 보여준다; 이러한 접근은 사실상 스페인 사회에 대한 대립적 분위기와 적대적 발언의 격화를 초래하고 있다.