알-하이야가 점령자들에게: 우리는 팔레스타인 대의의 주인이다

아브나 통신사에 따르면, 하마스 운동의 신임 정치국장 칼릴 알-하이야는 짧은 메시지로 점령자들에게 경고를 보냈다.

그는 덧붙였다: 우리는 점령자들에게 말한다, 우리는 팔레스타인 대의의 주인이라고.

하마스 정치국장은 시오니스트들에게 다음과 같이 말했다: 우리 아이들의 살해나 지도자와 사령관들의 순교는 우리를 두렵게 하지 못하며 우리가 공포를 느끼게 하지 않을 것이다.

알-하이야가 팔레스타인 단체 지도자들과의 대화에서: 민족 통일 실현은 하마스의 최우선 과제이다

한편, 팔레스타인 저항 단체들의 여러 지도자들은 개별 전화 통화에서 칼릴 알-하이야에게 하마스 이슬람 저항 운동의 정치국장으로 선출된 것과 이 운동의 구성원들이 그에게 보낸 신뢰를 축하했다.

이 맥락에서 칼릴 알-하이야는 팔레스타인 해방 인민 전선의 자밀 마즈하르 사무차장, 파타 내 민주 개혁 운동의 수장 무함마드 달란, 팔레스타인 인민당의 바쌈 아스-살리히 사무총장, 그리고 파타 운동 중앙위원회 위원 자브릴 아르-라주브와 전화 통화를 가졌다.

이 통화들에서 알-하이야는 팔레스타인 민족의 통일 실현은 그와 하마스 지도부가 향후 단계에서 달성하기 위해 노력할 최우선 과제의 정점에 있다고 강조했다.