예멘의 위협만으로 홍해를 통한 석유 수출을 방해하기에 충분하다

아브나 통신사에 따르면, 미국 워싱턴 타임즈지는 예멘 무장 세력의 사우디아라비아 해상 봉쇄 선언이 지역 긴장의 새로운 전선을 열었고 세계 에너지 시장의 위험을 증가시켰다고 보도했다.

이 신문은 바브 엘 만데브 해협에서 유조선을 표적으로 삼겠다는 위협만으로도, 실제 공격이 없더라도 해운 및 보험 회사들이 이 항로를 통과하는 것을 주저하게 만들 수 있으며, 그 결과 해상 무역과 에너지 수출 흐름을 방해할 수 있다고 강조했다.

워싱턴 타임즈지는 세계 최대 원유 수출국인 사우디아라비아의 석유 수출에 어떤 차질이 생기면 미국 경제에도 직접적인 영향을 미칠 수 있으며, 연료 및 에너지 가격 상승을 통해 세계 시장에 추가적인 압력을 가할 수 있다고 덧붙였다.

이 보고서의 후속 부분에는 이러한 상황의 결과가 가능한 공격에만 국한되지 않고, 안보 우려로 인해 해운 회사들이 이 지역 통과를 피하게 될 수 있으며, 이는 운송 비용, 보험료, 석유 이송 비용의 증가로 이어질 것이라고 명시되어 있다.

워싱턴 타임즈지는 결론적으로 바브 엘 만데브 해협의 사실상 봉쇄는 걸프만 연안국들의 석유 수출을 위한 가장 중요한 대체 경로 중 하나를 차단하고 세계 에너지 시장의 공급 위기와 위험을 악화시킬 수 있다고 평가했다.