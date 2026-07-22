예멘의 사우디아라비아 항구 봉쇄에 따른 운송 비용 증가

아브나 통신사가 로이터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 예멘 무장 세력의 사우디아라비아 항구 봉쇄 선언 이후 여러 아시아 기업들이 원유 수입 흐름을 유지하기 위해 대체 해상 운송 경로를 검토하고 있다.

이 보고서에 따르면, 이들 기업은 홍해 연안의 얀부 항구에서 사우디 석유를 수에즈 운하를 통해 운송한 후 아프리카 대륙을 우회하여 최종 목적지까지 화물을 운반하는 방안을 검토 중이다.

로이터 통신은 정보 소식통을 인용하여 이 대체 경로 사용이 얀부 항구에서 아라비아해를 통해 동쪽으로 향하는 통상적인 석유 수출 경로와 비교하여 운송 시간을 최대 4주까지 연장시킨다고 보도했다.

이 통신사는 또한 아프리카 우회 경로 선택이 사우디아라비아의 운송 및 수출 비용을 현저히 증가시킬 것이며 아시아 구매자들의 석유 화물 최종 가격에 영향을 미칠 수 있다고 강조했다.

주목할 점은 홍해와 바브 엘 만데브 해협에서의 사우디아라비아 해상 봉쇄 관련 뉴스가 전해진 후 유가가 상승하여 브렌트유 선물이 배럴당 1.12달러 오른 89.22달러를 기록했으며, 미국산 원유 선물도 배럴당 74센트 오른 83.23달러를 기록했다는 것이다.