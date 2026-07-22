아미르 아크라미니아: 우리는 적에게 우리 섬들에 대한 초기 주둔조차 허용하지 않을 것이다

아브나 통신사에 따르면, 우리나라 군 대변인인 모하마드 레자 아크라미니아 준장은 라디오 "고프토구"와의 인터뷰에서 위협에 대한 군대와 국군의 전방위적 준비와 관련하여 다음과 같이 밝혔습니다: 우리는 적의 수를 간파했습니다! 이 지역들 각각에 대해 우리는 사전에 시나리오를 갖추고 있으며, 훈련에서 여러 번 연습했습니다. 이 지역에 침입하는 어떤 침략자라도 즉시 그 자리에서 집중 포화로 섬멸할 것입니다.

그는 현재 시점의 중요성을 언급하며 말했습니다: 우리는 매우 민감하고 역사적인 시기에 서 있으며, 이란 민족, 국군, 육군, 이슬람 혁명 수비대의 수행은 앞으로 수십 년 동안 지역과 세계에서 이란 이슬람 공화국의 강력한 위상을 보장하고 결정할 것이라고 확신합니다.

군 대변인은 우리나라가 미국 적으로부터 원치 않는 부당한 전쟁에 휘말렸다고 말하며, 그들의 공격 구실은 이란이 핵무기를 획득하려 한다는 주장이라고 했습니다; 그러나 우리는 핵무기를 전혀 추구한 적이 없다고 여러 번 분명히 밝혔습니다.

아크라미니아 준장은 덧붙였습니다: 적들은 항상 각국 사정에 따라 마약 밀매나 핵무기 개발과 같은 구실을 자국의 공식 정책으로 내세워, 이를 통해 군사 공격, 압박, 위협, 제재의 근거를 만들고 대상국을 약화된 위치와 전쟁 상황에 놓으려 합니다.

그는 지역의 최근 정세와 워싱턴의 정책 추진 실패를 언급하며 강조했습니다: 이란 이슬람 공화국의 위상에 대한 미국인들의 전략적 평가는 계산 착오였습니다. 그들은 "알-아크사 폭풍" 작전, 하마스와 헤즈볼라에 대한 타격, 그리고 시리아의 아사드 정권 붕괴와 같은 사건들을 목격하고 이란이 약화된 위치에 있다고 잘못 생각했으며, 바로 그 이유로 그들이 우리에게 이 전쟁을 강요한 것입니다.