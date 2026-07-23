트럼프 주장: 이란과의 충돌은 «제한적» / 우리는 해협이 필요 없다!

메흐르 통신사가 로시야 알요움 TV를 인용하여 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자국의 이란 침공에 관한 발언에서 다음과 같이 주장했다. 나는 이것을 «제한적 충돌»이라고 부른다. 왜냐하면 우리는 [현재] 이란과 단지 제한적 충돌에만 관여하고 있기 때문이다.

그는 또한 이란이 공격의 압박을 받고 있으며 이것이 합의 도달에 대한 의지를 불러일으켰다고 주장했지만, 그의 주장에 따르면 «테헤란은 아직 이 합의를 위한 준비가 되지 않았다.»

트럼프의 주장은 실제로 미국이 협상 테이블을 여러 번 떠나고 이란에 대한 침략을 외교 경로보다 우선시해 온 시점에 나온 것이다.

트럼프는 계속해서 이란이 곧 합의 도달을 위해 준비될 것이라고 주장했다.

미국 대통령은 또한 자국이 호르무즈 해협을 포함한 해협들이 필요하지 않지만, 필요하다고 판단되는 조치들은 취할 것이라고 주장했다.

그는 워싱턴이 이란이 핵무기를 획득하도록 허용하지 않을 것이라고 다시 주장했다.

호르무즈 해협에 관한 트럼프의 주장은 이 해협이 트럼프에게 국내외적으로 큰 압력을 가하고 있는 시점에 나온 것이다.