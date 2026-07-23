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페제시키안: 어떤 요소도 이란과 이라크의 유대를 끊을 수 없다

23 7월 2026 - 09:15
News ID: 1843946
Source: ABNA
페제시키안: 어떤 요소도 이란과 이라크의 유대를 끊을 수 없다

대통령은 이란 이슬람 공화국과 이라크의 관계가 통상적인 이웃 관계를 넘어서며 깊은 역사적, 문화적, 종교적, 문명적 유대에 기반하고 있다고 강조했다.

아브나 통신사에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 테헤란 주재 신임 이라크 대사 야세르 아브드 알자흐라 알하자즈의 신임장 제정식에서 그의 임무 기간 중 성공을 기원하며, 이란 이슬람 공화국과 이라크 관계의 깊이를 강조하고 말했다: 두 나라의 관계는 이웃 간의 통상적 관계를 넘어서며, 깊은 역사적, 문화적, 종교적, 문명적 유대 위에 서 있으며, 이란과 이라크 국민은 운명, 이익, 이상을 공유한다. 어떤 요소나 국경도 이 유대를 끊을 수 없다.

대통령은 지역과 이슬람 세계의 광범위한 역량을 언급하며 말했다: 우리 지역은 드문 인적, 자연적, 경제적 자원을 보유하고 있으며, 지역 국가들, 특히 이슬람 국가들이 공동 이익의 틀 안에서 협력과 시너지를 확대한다면, 평화, 안보, 번영, 진보, 지속 가능한 발전에 기반한 미래를 자국민을 위해 만들어 낼 수 있을 것이다.

페제시키안 대통령은 지역 협력 심화의 필요성을 강조하며 덧붙였다: 이란 이슬람 공화국은 경제, 상업, 과학, 기술, 문화, 정치, 민간 분야에서 이라크 및 지역 내 다른 국가들과의 교류 발전과 확대를 강조하며, 이러한 협력 강화가 지역 통합과 이슬람 국가 간 협력의 성공적 모델이 될 수 있다고 믿는다.

대통령은 이어서 이란의 순교 지도자의 이라크에서의 장엄하고 역사적인 장례식을 언급하며, 이 광범위하고 전례 없는 국민적 참여를 두 국민 간의 깊은 정서적, 신앙적, 문화적 유대의 분명한 표상으로 묘사하고 말했다: 이 연대와 동행은 많은 관찰자와 외국 세력들에게 상상할 수 없는 것이었으며, 이란과 이라크 국민 간의 사회적 자본이 양자 관계 발전과 지역 통합 강화를 위한 대체 불가능한 자산임을 보여주었다. 우리는 이 위대한 순교자의 길과 이상을 단결 강화, 협력 발전, 그리고 강력하고 안전하며 선진적인 지역 건설을 위해 계속 이어가길 희망한다.

대통령은 양자 관계 발전에 있어 신임 이라크 대사의 책임을 언급하며 말했다: 귀하의 임무 기간 동안 이란 이슬람 공화국과 이라크 간의 모든 분야에서 특별한 관계가 더욱 심화되고, 두 나라 간 협력과 교류를 위한 새로운 기반이 마련되기를 기대한다.

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