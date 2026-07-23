페제시키안: 어떤 요소도 이란과 이라크의 유대를 끊을 수 없다

아브나 통신사에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령은 테헤란 주재 신임 이라크 대사 야세르 아브드 알자흐라 알하자즈의 신임장 제정식에서 그의 임무 기간 중 성공을 기원하며, 이란 이슬람 공화국과 이라크 관계의 깊이를 강조하고 말했다: 두 나라의 관계는 이웃 간의 통상적 관계를 넘어서며, 깊은 역사적, 문화적, 종교적, 문명적 유대 위에 서 있으며, 이란과 이라크 국민은 운명, 이익, 이상을 공유한다. 어떤 요소나 국경도 이 유대를 끊을 수 없다.

대통령은 지역과 이슬람 세계의 광범위한 역량을 언급하며 말했다: 우리 지역은 드문 인적, 자연적, 경제적 자원을 보유하고 있으며, 지역 국가들, 특히 이슬람 국가들이 공동 이익의 틀 안에서 협력과 시너지를 확대한다면, 평화, 안보, 번영, 진보, 지속 가능한 발전에 기반한 미래를 자국민을 위해 만들어 낼 수 있을 것이다.

페제시키안 대통령은 지역 협력 심화의 필요성을 강조하며 덧붙였다: 이란 이슬람 공화국은 경제, 상업, 과학, 기술, 문화, 정치, 민간 분야에서 이라크 및 지역 내 다른 국가들과의 교류 발전과 확대를 강조하며, 이러한 협력 강화가 지역 통합과 이슬람 국가 간 협력의 성공적 모델이 될 수 있다고 믿는다.

대통령은 이어서 이란의 순교 지도자의 이라크에서의 장엄하고 역사적인 장례식을 언급하며, 이 광범위하고 전례 없는 국민적 참여를 두 국민 간의 깊은 정서적, 신앙적, 문화적 유대의 분명한 표상으로 묘사하고 말했다: 이 연대와 동행은 많은 관찰자와 외국 세력들에게 상상할 수 없는 것이었으며, 이란과 이라크 국민 간의 사회적 자본이 양자 관계 발전과 지역 통합 강화를 위한 대체 불가능한 자산임을 보여주었다. 우리는 이 위대한 순교자의 길과 이상을 단결 강화, 협력 발전, 그리고 강력하고 안전하며 선진적인 지역 건설을 위해 계속 이어가길 희망한다.

대통령은 양자 관계 발전에 있어 신임 이라크 대사의 책임을 언급하며 말했다: 귀하의 임무 기간 동안 이란 이슬람 공화국과 이라크 간의 모든 분야에서 특별한 관계가 더욱 심화되고, 두 나라 간 협력과 교류를 위한 새로운 기반이 마련되기를 기대한다.