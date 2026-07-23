아라그치: 우리의 방어 교리는 명확하다. 눈에는 눈

아브나 통신사에 따르면, 세이예드 압바스 아라그치 외무장관은 미국 대통령 도널드 트럼프의 최근 레토릭에 대해 소셜 네트워크에 게시물을 올리며 말했다: 우리의 방어 교리는 명확하다: 눈에는 눈.

그는 이란에 대한 어떠한 침략도, 우리의 인프라에 대한 것까지도 단호하고 강력하며 결정적인 대응을 받을 것이라고 덧붙였다.

아라그치는 그러한 침략에 어떤 형태로든 참여하거나 지지하는 모든 세력은 정당한 표적으로 간주될 것이라고 강조했다.