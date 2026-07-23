경고: 호르무즈 해협 대체 항로를 사용하지 마십시오

아브나 통신사에 따르면, 혁명수비대 해군 사령부는 소셜 네트워크에 게시물을 올려 다음과 같이 적었다. 호르무즈 해협의 입구와 출구는 명확히 지정되어 있으며 우리의 완전한 통제 아래에 있다.

이 메시지의 후반부에는 대체 항로는 안전하지 않고 위험하므로 사용하지 말 것을 경고하며, 사용 시 중대하고 회복할 수 없는 결과가 초래될 것이라고 명시되어 있다.