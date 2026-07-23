가리바바디: 우리는 유럽이 침략 세력의 추종자가 되길 기대하지 않는다

아브나 통신사에 따르면, 카젬 가리바바디 외교부 국제법무차관은 소셜 네트워크에 게시물을 올려 다음과 같이 적었다: 유럽 대사 및 임시대리대사 25명과의 회담에서 나는 현안과 미국의 범죄적 행위에 대한 이란 이슬람 공화국의 입장을 설명했고, 40일 전쟁에서 우리가 침략자들에게 심각한 패배를 안겼다고 강조했다.

그는 계속해서: 새로운 군사 침략 단계에서도 우리는 조국과 국가 이익을 단호히 방어할 것이다. 이 전쟁들은 미국에게 어떤 전략적 성과도 가져다주지 않았으며, 지역 및 세계 평화와 안보를 위협할 뿐이다.

가리바바디는 또한 유럽이 유엔 헌장과 국제법을 보호하고 침략을 규탄할 것이 기대된다고 말했다. 물론 스페인과 같은 일부 유럽 국가들은 원칙적인 입장을 취했다.

그는 또한 유럽 정부들은 침략자에게 기지와 영토를 제공하는 것이 그들도 침략자로 간주하게 만든다는 점을 인식해야 한다고 덧붙였다. 유럽에 대한 기대는 그것이 외교의 동력이 되어야지, 침략 세력의 추종자가 되지 않아야 한다는 것이다.