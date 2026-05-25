레자이: 오늘 미국 군대는 이란과의 대면에서 교착 상태에 빠졌다

ABNA 통신사 보도에 따르면, 모흐센 레자이 소장(최고 사령관 군사 고문이자 8년간의 신성한 방어 기간 동안의 파스다란 사령관)은 월요일 테헤란 모살라에서 열린 라마단 강제 전쟁 순교자 추모식 및 이란 권력의 순교자 기념일 행사에서 다음과 같이 말했다: 올해 우리는 호람샤르 해방 기념일과 사담 및 그의 지지자들의 대패배의 날을 축하하고 있다. 그러나 작년에는 또 다른 두 번의 호람샤르가 반복되었다. 또 다른 두 번의 신성한 방어가 반복되었다. 따라서 이란 민족이 직면한 큰 전쟁과 호르다드 3일의 이러한 일치는 매우 중요한 문제이다.

레자이는 계속했다: 첫 번째 강제 전쟁은 이란력 1359년 샤흐리바르 31일(1980년 9월 22일) 이라크 군대의 이란 영토에 대한 대규모 지상, 해상 및 공중 침공으로 시작되었다. 공격 부대는 이란의 5개 주에 진입했다. 사담 후세인은 공격 시작 전에 미국으로부터 주요 보증을 받았다. 미국 관리들과의 비밀 회의에서 얻은 이러한 보증에는 이란에 대한 무기 운송 제한이 포함되었다. 미국은 이란에 고등 전투기 F-14 및 F-4(팬텀)를 보내는 것을 삼가기로 약속했다. 왜냐하면 이 조치는 이라크의 공격을 부추기는 것으로 간주될 수 있었기 때문이다.

최고 사령관 군사 고문은 덧붙였다: 안전 보장 이사회 비간섭에 관해, 미국은 UN 안전 보장 이사회에서 이라크의 이란 침공에 반대하는 결정을 방해하고 이라크가 UN 헌장 7장 아래에 놓이는 것을 막겠다고 보장했다.

삼권 수반 경제 조정 최고 위원회 사무총장은 덧붙였다: 미국은 주로 미국, 영국, 이탈리아, 독일제였던 이란의 탱크와 군용기에 필요한 예비 부품을 공급하지 않기로 동의했다. 이것은 장기적으로 이란의 전투 능력을 약화시킬 것이었다.

네 번째 미국의 보증은 전쟁 초기 6개월 동안 이란 무기의 탄약이 바닥날 무렵, F-14 전투기용 피닉스 미사일과 같은 필요한 탄약과 미사일의 이란 운송을 거부하겠다는 것이었다.

8년간의 신성한 방어 기간 동안의 파스다란 사령관은 말했다: 사담 후세인은 아랍 국가 지도자들과 합의하여 전쟁을 위해 이라크의 외환 보유고가 고갈될 경우 사우디아라비아와 UAE 같은 아랍 국가들이 석유 돈을 통해 그의 비용을 보상하기로 했다. 그 결과, 800억 달러 이상이 아랍 국가들로부터 사담 후세인에게 재정적 지원으로 제공되었다.

레자이는 계속해서 말했다: 지역의 최근 발전과 이란과의 군사적 대결은 미국을 완전한 교착 상태에 빠뜨렸다. 단기 전쟁을 예상하고 지역에 주둔했던 미군이 이제 장기간의 분쟁 현실에 직면한 것으로 보인다. 최근 충돌 과정에서 사건의 흐름에 영향을 미치는 중요한 사건이 발생했다. 이란을 공격했던 도둑이 호르무즈 해협에서 도망치다가 갇히게 되었다. 이 사건은 호르무즈 해협을 횡단하고 그곳에서 도망치는 것이 쉽지 않다는 것을 보여주었다.

삼권 수반 경제 조정 최고 위원회 사무총장은 상기시켰다: 그들은 장기전에 대한 준비 부족에도 불구하고 이스파한에서 ‘쇼 작전’을 통해 승리를 선언하려고 시도했다. 그러나 이러한 시도는 ‘전능하신 신’의 개입으로 실패했고, 오늘 미국 군대는 이란과의 대면에서 교착 상태에 빠졌다.

그는 말했다: 분석가들은 더 광범위한 전쟁에 돌입하는 것이 미국에게 끝없는 어두운 회랑을 그린다고 믿는다. 이 회랑은 호르무즈 해협에서 시작되어 페르시아만, 오만만, 바브 엘 만데브 해협, 인도양까지 이어지며, 매우 큰 전쟁으로 이어질 것이다. 이 상황에 대응하여 그들은 두 가지 핵심 요구 사항을 제시했다: 하나는 호르무즈 해협의 해방, 다른 하나는 이란의 농축 물질 수령이다.

레자이는 이와 관련하여 분명히 말했다: 호르무즈 해협의 관리는 이란의 손에 있어야 한다. 왜냐하면 이란은 페르시아만에서 군대 이동과 불안정을 막아왔기 때문이다. 호르무즈 해협은 불안정과 군대 이동을 위해 닫혀 있지만, 자유 무역을 위해 열려 있다. 파스다란 해군은 관리를 수행하면서 선박을 식별하고 등록하여 특정 몇 개국을 제외한 다양한 국가의 상선의 안전한 통과를 보장한다.

그는 덧붙였다: 이란은 안보가 최우선이며, 호르무즈 해협 관리는 합법적 권리라고 강조한다. 특히 강제 전쟁 중 이 해협을 통한 관리 부재 및 탄약 통과의 47년 역사는 이 주장에 대한 증거이다.

삼권 수반 경제 조정 최고 위원회 사무총장은 계속해서 말했다: 농축 문제와 관련하여, 이란은 핵확산금지조약(NPT)의 회원국이며 국제원자력기구(IAEA)의 감독 하에 평화적 핵 활동을 수행하고 있다. IAEA 사찰관들은 이란의 핵 시설을 여러 번 방문하여 이란이 핵 활동에서 일탈이 없음을 확인했다. 이 기술은 의료, 농업, 산업 및 정밀 기기 제조에 평화적으로 사용하기 위해 이란에 필요하며, 이란은 국제 규정에 따라 행동한다. 그러나 이 두 가지 문제에 대한 상대방의 고집과 과도한 요구는 결과에 도달하지 못했으며, 도달하지 못할 것이다.