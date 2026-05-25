나임 카셈 셰이크: "무기는 우리 손에 남을 것이다; 이란은 당당히 전쟁에서 승리할 것이다"

ABNA 통신사가 알-마나르를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라 사무총장 나임 카셈 셰이크는 다음과 같이 말했다: "오늘 우리는 저항과 해방의 날, 현재의 정치적 상황, 그리고 이란, 바레인, 팔레스타인의 상황에 대해 논의할 것이다. 나는 희생, 용서, 그리고 악마와의 대결로 이끄는 신앙과의 상호 작용의 축제인 이드 알아드하를 무슬림들에게 축하한다."

그는 덧붙였다: "우리는 저항과 해방으로부터 5가지 중요한 원칙을 도출할 수 있다. 저항에 참여한 모든 사람은 저항과 달성된 해방에 함께한 동지였다. 저항은 움마의 순교자들의 지도자, 사이드 하산 나스랄라의 지도력의 결과이다."

레바논 헤즈볼라 사무총장은 다음과 같이 말했다: "이 승리는 군대, 국민, 저항의 협력의 결과였다. 정부와 저항 사이에는 조정이 있었고, 이것은 자유 달성에 중요하고 영향력 있는 요소였다. 저항과 해방은 세계의 자유인들을 위한 축제이며 팔레스타인의 축제이다. 우리는 여기서 자유의 지지자였던 에밀 라후드 대통령과 나비 베리 의장을 기억한다."

이스라엘의 프로젝트는 저항 제거와 레바논의 점진적 점령이다

그는 덧붙였다: "15년간의 점령은 남레바논 군대 창설과 함께 레바논에서 이스라엘 적의 야망을 실현하는 것을 목표로 했다. 굴욕적인 5월 17일 협정은 이행되지 않았고 1984년에 취소되었으며, 이것은 2000년에 달성된 자유로 가는 길의 한 걸음이었다. 이 위대한 자유, 이 자부심과 존엄성을 모두에게 축하한다."

레바논 헤즈볼라 사무총장은 다음과 같이 말했다: "2024년 11월 24일, 레바논 정부는 점령을 종료하고 공격을 중단해야 하는 간접 협정에 도달했다. 협정 후 15개월 동안 이스라엘의 공격은 계속되었다. 레바논 정부는 그것을 이행할 수 없었다. 레바논 정부가 제공하던 양보는 계속되었고, 2026년 3월 2일 저항이 무법자로 선언되었다. 나는 레바논 정부가 저항에 대해 취한 결정을 취소하고 자신들의 국민 편에 서기를 요청한다. 이스라엘의 프로젝트는 그 프로그램의 일부로서 저항 제거와 레바논의 점진적 점령이다."

나임 카셈 셰이크는 다음과 같이 말했다: "최근 미국의 제재는 압력을 가할 목적으로 부과되었으며, 이는 목표 달성의 무능력을 보여준다. 미국의 제재는 우리를 약화시키지 않을 것이다. 만약 미국이 더 많은 만행을 저지른다면, 레바논에서 아무것도 얻지 못할 것이다."

그는 레바논 헤즈볼라의 무장 해제를 재차 반대하며 강조했다: "무장 해제는 레바논의 방어 능력을 박탈하고 파괴로 가는 길을 여는 것이며, 이것은 우리에게 받아들여질 수 없다. 그들은 우리에게 이스라엘이 들어와 우리를 죽이고 우리 국민을 쫓아낼 수 있도록 그들이 우리 스스로 무장 해제하는 것을 도와달라고 말하고 있다."