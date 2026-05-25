가자 전쟁 종식을 위한 한국 내 반시온주의 시위

ABNA 통신사가 팔레스타인 정보 센터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 한국의 수도는 팔레스타인과의 연대 집회 및 행진이 열렸으며 수십 명의 활동가와 팔레스타인 지지자들이 참여했다.

이 보고서에 따르면, 집회 참가자들은 이스라엘 정권의 가자 지구 공격 중단을 요구했으며, 지역 내 전쟁이 이란과 레바논으로 확산되는 것에 반대했다. 그들은 또한 중동에서 진행 중인 분쟁에 대한 미국의 어떠한 개입도 중단될 것을 요구했다.

이 집회는 서울 중심부의 «광화문» 지역에서 열렸다. 시위자들은 가자 전쟁을 규탄하는 플래카드를 들고, 군사 작전 종식과 이스라엘 정권에 대한 군사 지원 중단을 지지하는 구호를 외쳤다.

참가자들은 또한 팔레스타인 국민과 지역 긴장 고조로 피해를 입은 민간인들과의 연대를 강조했다.

이 행진에서는 «전쟁을 종식하라», «가자, 레바논, 이란에 대한 침략을 중단하라»는 내용의 구호가 제기되었다. 일부 시위자들은 이스라엘 지원에 대한 미국의 정책을 규탄하고, 계속되는 긴장 고조가 지역 내 분쟁의 범위를 확대할 수 있다고 경고했다.